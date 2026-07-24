貝里斯大使梅凱瑟拜會桃園張善政 提議串聯兩國景點推觀星生態遊程

貝里斯大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）昨天拜會桃園市長張善政，雙方就觀光、經貿投資及教育交流等議題交換意見。會中，梅凱瑟也致贈貝里斯兒童書籍予桃園市立圖書館，期盼透過閱讀與相互理解，進一步厚植桃園市與貝里斯友好情誼。

梅凱瑟表示，她20年前曾在台灣求學，對我國的人情與教育環境有深刻印象。針對觀光與經貿，她提議未來可結合桃園拉拉山與貝里斯拉馬奈瑪雅遺跡(Lamanai)、大藍洞(Great Blue Hole)等自然奇觀，規畫跨國觀星及生態套裝行程，而今年11月貝里斯將有重要訪團來台，期盼屆時能與桃園的輕工業廠商進一步交流。

張善政表示，台貝兩國1989年建交迄今37年，雙方互為重要邦交夥伴。桃園市則與貝里斯橘道鎮（Orange Walk Town）也在2024年5月簽署姊妹市協定，橘道鎮也是桃園在中美洲第一個姊妹市。

張善政2024年曾率團訪問貝里斯，他表示當地馬雅文化及自然資源讓他印象深刻，去年有桃園的高中生透過交流計畫前往貝里斯，同樣獲得難忘的寶貴經驗，期盼未來能持續深化教育交流，推展雙方學生國際視野。另外，張善政也邀請梅凱瑟明年參加龍岡米干節，體驗正積極爭取「國際暗空協會」暗空勝地認證的拉拉山星空美景。

會中，梅凱瑟特別致贈2本介紹貝里斯文化、自然生態的兒童故事書籍予桃園市立圖書館，希望透過閱讀，讓桃園市民更深入認識貝里斯的歷史文化、多元族群及自然風貌，進一步增進兩地人民的理解與友誼。