快訊

郭台銘爆情陷女球友！當初是他促成豪門姻緣「曾馨瑩是公認的仙女」

MLB／老虎賺了？3年前用明星右投單換李灝宇 今年防禦率破6

中職傳奇捕手報考郵局！臉書曝心聲：熱情很美 但生活很真實

聽新聞
0:00 / 0:00

貝里斯大使梅凱瑟拜會桃園張善政 提議串聯兩國景點推觀星生態遊程

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
貝里斯大使梅凱瑟（左）昨天拜會桃園市長張善政，兩人討論熱烈，相談甚歡。圖／桃園市秘書處提供
貝里斯大使梅凱瑟（左）昨天拜會桃園市長張善政，兩人討論熱烈，相談甚歡。圖／桃園市秘書處提供

貝里斯大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）昨天拜會桃園市長張善政，雙方就觀光、經貿投資及教育交流等議題交換意見。會中，梅凱瑟也致贈貝里斯兒童書籍予桃園市立圖書館，期盼透過閱讀與相互理解，進一步厚植桃園市與貝里斯友好情誼。

梅凱瑟表示，她20年前曾在台灣求學，對我國的人情與教育環境有深刻印象。針對觀光與經貿，她提議未來可結合桃園拉拉山與貝里斯拉馬奈瑪雅遺跡(Lamanai)、大藍洞(Great Blue Hole)等自然奇觀，規畫跨國觀星及生態套裝行程，而今年11月貝里斯將有重要訪團來台，期盼屆時能與桃園的輕工業廠商進一步交流。

張善政表示，台貝兩國1989年建交迄今37年，雙方互為重要邦交夥伴。桃園市則與貝里斯橘道鎮（Orange Walk Town）也在2024年5月簽署姊妹市協定，橘道鎮也是桃園在中美洲第一個姊妹市。

張善政2024年曾率團訪問貝里斯，他表示當地馬雅文化及自然資源讓他印象深刻，去年有桃園的高中生透過交流計畫前往貝里斯，同樣獲得難忘的寶貴經驗，期盼未來能持續深化教育交流，推展雙方學生國際視野。另外，張善政也邀請梅凱瑟明年參加龍岡米干節，體驗正積極爭取「國際暗空協會」暗空勝地認證的拉拉山星空美景。

會中，梅凱瑟特別致贈2本介紹貝里斯文化、自然生態的兒童故事書籍予桃園市立圖書館，希望透過閱讀，讓桃園市民更深入認識貝里斯的歷史文化、多元族群及自然風貌，進一步增進兩地人民的理解與友誼。

貝里斯大使梅凱瑟（左）昨天拜會桃園市長張善政，兩人討論熱烈，相談甚歡。圖／桃園市秘書處提供
貝里斯大使梅凱瑟（左）昨天拜會桃園市長張善政，兩人討論熱烈，相談甚歡。圖／桃園市秘書處提供

張善政 貝里斯 桃園

延伸閱讀

深化與石垣島交流！基隆市府率團搭「八重山丸號」赴日拓展觀光

日茨城笠間市長拜會屏東 盼深化農業產業等交流

校事會議存廢惹議 桃園市長張善政拋「專案小組」分擔學校壓力

台日友好！國發會獲頒北海道東川町「特別町民證」

相關新聞

不是魔術！學童坐上大型車驚見同學消失 竹市監理站揭危險盲區

為讓交通安全觀念向下扎根，新竹市監理站昨邀陽光國小28位師生體驗大型車視野死角與內輪差，學童輪流坐上駕駛座，赫然發現原本站在車側、車後的同學竟從後視鏡中「消失」，驚呼「原來大型車真的看不到我！」透過實境體驗學習遠離大型車。

貝里斯大使梅凱瑟拜會桃園張善政 提議串聯兩國景點推觀星生態遊程

貝里斯大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）昨天拜會桃園市長張善政，雙方就觀光、經貿投資及教育交流等議題交換意見。會中，梅凱瑟也致贈貝里斯兒童書籍予桃園市立圖書館，期盼透過閱讀與相互理解，進一步厚植桃園市與貝里斯友好情誼。

苗栗市生命紀念園區聯外道路拓寬工程今啟動 預計明年1月11日完工

苗栗市生命紀念園區聯外道路拓寬工程今天上午舉行開工祈福儀式，適逢生命紀念館啟用4周年，市公所同時舉辦「生命紀念館沿革史」揭牌典禮，回顧苗栗市生命紀念園區從無到有的建設歷程。

竹縣收容犬近半數傷殘 朱健銘籲建認養補助照顧機制

新竹縣動物保護防疫所的動保教育園區收容的流浪犬有約109隻隻，但其中47隻都有肢體傷殘情況，幾乎都是獸鋏造成的傷害，新竹縣議員朱健銘長期關心動物權益，他建議縣府建立更完善的傷殘犬照護支持機制，提供認養補助、飼料及營養品等資源，減輕認養家庭負擔。

桃園八德派出所揭牌啟用 市長張善政允寬列預算助警添配備

桃園市八德派出所因設施老舊、空間不敷使用，前年3月拆除重建，全新大樓今由市長張善政、警察局長廖恆裕等人揭牌啟用，現場冠蓋雲集，地方也樂見派出所搬回原址，守護地方治安。

苑裡鎮新建綜合式全民運動館工程辦上梁典禮 預計2027年5月24日竣工

苗栗縣政府耗資2億7000萬元興建的「苑裡鎮新建綜合式全民運動館工程」，今天舉辦上梁典禮，由縣長鍾東錦率領縣府團隊與地方民意代表、苑裡鎮公所及各界貴賓共同出席，現場題樑及祈福儀式，共同見證工程主體結構順利完成，祈祝後續工程施工平安、如期如質完工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。