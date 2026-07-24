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不是魔術！學童坐上大型車驚見同學消失 竹市監理站揭危險盲區

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為讓交通安全觀念向下扎根，新竹市監理站昨邀陽光國小28位師生體驗大型車視野死角與內輪差，學童輪流坐上駕駛座，赫然發現原本站在車側、車後的同學竟從後視鏡中「消失」。圖／新竹市監理站提供
為讓交通安全觀念向下扎根，新竹市監理站昨邀陽光國小28位師生體驗大型車視野死角與內輪差，學童輪流坐上駕駛座，赫然發現原本站在車側、車後的同學竟從後視鏡中「消失」。圖／新竹市監理站提供

為讓交通安全觀念向下扎根，新竹市監理站昨邀陽光國小28位師生體驗大型車視野死角與內輪差，學童輪流坐上駕駛座，赫然發現原本站在車側、車後的同學竟從後視鏡中「消失」，驚呼「原來大型車真的看不到我！」透過實境體驗學習遠離大型車。

新竹市監理站表示，此次跳脫課本宣導方式，直接將大型車開進活動現場，並在車輛四周鋪設代表危險區域的彩色地墊，將抽象的「視野死角」轉化成一目了然的實際範圍，讓學童了解站在哪些位置，可能無法被大型車駕駛察覺。

活動也安排學童輪流登上大型車駕駛座，實際握住方向盤、透過後視鏡觀察車輛周遭。孩子們發現，原本站在車側及車後方的同學，竟然從駕駛視野中「瞬間隱形」，現場有學童驚呼「原來大型車真的看不到我！」也讓孩子親身理解大型車駕駛的視線限制。

除視野死角外，監理站也安排「內輪差」實境演練。大型車在現場緩慢轉彎，讓學童直接觀察內側前輪與後輪行進軌跡的差距，現場孩子看到車輛轉彎時後輪向內切入的幅度，紛紛發出驚呼，也進一步了解為何行人、單車或機車若太靠近轉彎中的大型車，可能陷入危險。

活動尾聲則安排交通安全趣味問答，學童紛紛舉手搶答，將剛學到的「視野死角」、「內輪差」等知識現學現賣。陽光國小帶隊老師也肯定實境體驗方式，認為相較單純課堂講解，更能讓孩子理解道路上的真實風險。

新竹市監理站長黃友川表示，小學生身形較矮，更容易落入大型車視野死角，單靠課本文字，很難體會實際道路環境中的危險，因此透過「實地登車」及「實境目擊」，希望把「遠離大型車、不與大車爭道」的防禦駕駛觀念留在孩子心中。

黃友川強調，防禦駕駛關鍵在於「預測危險」，當孩子知道大型車駕駛的盲點在哪裡，外出時就能主動避開危險。監理站未來也將持續推動校園及社區道安宣導，攜手學校與家長，讓交通安全知識轉化為生活習慣。

為讓交通安全觀念向下扎根，新竹市監理站昨邀陽光國小28位師生體驗大型車視野死角與內輪差，學童輪流坐上駕駛座，赫然發現原本站在車側、車後的同學竟從後視鏡中「消失」。圖／新竹市監理站提供
為讓交通安全觀念向下扎根，新竹市監理站昨邀陽光國小28位師生體驗大型車視野死角與內輪差，學童輪流坐上駕駛座，赫然發現原本站在車側、車後的同學竟從後視鏡中「消失」。圖／新竹市監理站提供

為讓交通安全觀念向下扎根，新竹市監理站昨邀陽光國小28位師生體驗大型車視野死角與內輪差，學童輪流坐上駕駛座，赫然發現原本站在車側、車後的同學竟從後視鏡中「消失」。圖／新竹市監理站提供
為讓交通安全觀念向下扎根，新竹市監理站昨邀陽光國小28位師生體驗大型車視野死角與內輪差，學童輪流坐上駕駛座，赫然發現原本站在車側、車後的同學竟從後視鏡中「消失」。圖／新竹市監理站提供

為讓交通安全觀念向下扎根，新竹市監理站昨邀陽光國小28位師生體驗大型車視野死角與內輪差，學童輪流坐上駕駛座，赫然發現原本站在車側、車後的同學竟從後視鏡中「消失」。圖／新竹市監理站提供
為讓交通安全觀念向下扎根，新竹市監理站昨邀陽光國小28位師生體驗大型車視野死角與內輪差，學童輪流坐上駕駛座，赫然發現原本站在車側、車後的同學竟從後視鏡中「消失」。圖／新竹市監理站提供

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