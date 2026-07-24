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苗栗市生命紀念園區聯外道路拓寬工程今啟動 預計明年1月11日完工

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市長余文忠在生命紀念園區聯外道路開工祈福儀式致詞。圖／苗栗市公所提供
苗栗市長余文忠在生命紀念園區聯外道路開工祈福儀式致詞。圖／苗栗市公所提供

苗栗市生命紀念園區聯外道路拓寬工程今天上午舉行開工祈福儀式，適逢生命紀念館啟用4周年，市公所同時舉辦「生命紀念館沿革史」揭牌典禮，回顧苗栗市生命紀念園區從無到有的建設歷程。

苗栗市公所指出，生命紀念園區自2022年7月啟用至今已滿4周年，不僅提供市民完善的生命禮儀服務，更成為苗栗市重要的追思祭祀場所，

但生命紀念館啟用以來，每逢清明、中元及重要祭祀節日，都吸引大批民眾前往祭拜，園區聯外道路因早期路幅僅約3.5公尺寬，遇祭祀尖峰時段常出現會車困難及交通壅塞，不僅影響祭祀動線，也增加行車安全風險。為回應民意並改善交通環境，市公所規畫辦理生命紀念園區聯外道路拓寬工程，總經費1900萬元，工期150日曆天，將從8月15日起施工，預計明年1月11日完工。

市公所表示，這次工程將拓寬聯外道路長度約807公尺，路幅由原有3.5公尺拓寬至8公尺，並同步改善道路排水系統、邊坡保護、擋土設施及交通安全設施，希望全面提升道路穩定性與通行品質。由於工程位於山坡地，市公所規畫設計階段特別重視水土保持、邊坡安全、生態保育及排水規畫，並依法完成土地使用、水保及各項行政審查程序，兼顧工程品質並落實環境永續理念。

市長余文忠、市代會主席陳仁杰及縣議員、里長、各級民代多人參加聯外道路開工啟動祈福儀式及紀念館沿革史揭牌典禮。

余文忠表示，生命紀念館啟用已滿4周年，市公所特別設置「生命紀念館沿革史」，希望透過文字完整記錄建館歷程，讓市民了解這項重大建設從規畫、興建到啟用的發展軌跡，還有歷任市長、市代會與市政團隊共同努力的成果。

市公所表示，生命紀念館興建之初，以提供市民一處莊嚴、便利且富有人文關懷的生命禮儀空間為目標，建築由縣內知名建築師陳賢秋以「回歸本源、合掌自在」為設計理念，融合客家文化敬天惜福、晴耕雨讀的人文精神，建築外觀如書櫃排列，象徵客家重文崇禮的文化底蘊，並由金樹營造承攬興建。

目前館內設有2萬4444組骨灰櫃位及2478組神主牌位，除提供佛道單人櫃位及現代家庭需求的夫妻雙人櫃位，更規畫家族櫃專區，展現客家族群慎終追遠、重視宗族凝聚的文化精神，另外還設置西方教區櫃位，充分尊重多元宗教信仰，滿足不同族群的生命禮儀需求。

苗栗市公所規畫辦理生命紀念園區聯外道路拓寬工程，將從8月15日起施工，預計明年1月11日完工。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所規畫辦理生命紀念園區聯外道路拓寬工程，將從8月15日起施工，預計明年1月11日完工。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所上午舉辦「生命紀念館沿革史」揭牌典禮，回顧苗栗市生命紀念園區從無到有的建設歷程。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所上午舉辦「生命紀念館沿革史」揭牌典禮，回顧苗栗市生命紀念園區從無到有的建設歷程。圖／苗栗市公所提供

苗栗市「生命紀念館沿革史」上午揭牌，希望透過文字完整記錄建館歷程，讓市民了解這項重大建設從規畫、興建到啟用的發展軌跡，還有歷任市長、市代會與市政團隊共同努力的成果。圖／苗栗市公所提供
苗栗市「生命紀念館沿革史」上午揭牌，希望透過文字完整記錄建館歷程，讓市民了解這項重大建設從規畫、興建到啟用的發展軌跡，還有歷任市長、市代會與市政團隊共同努力的成果。圖／苗栗市公所提供

苗栗市生命紀念園區聯外道路拓寬工程今天上午舉行開工祈福儀式。圖／苗栗市公所提供
苗栗市生命紀念園區聯外道路拓寬工程今天上午舉行開工祈福儀式。圖／苗栗市公所提供

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