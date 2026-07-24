竹縣收容犬近半數傷殘 朱健銘籲建認養補助照顧機制

新竹縣動物保護防疫所的動保教育園區收容的流浪犬有約109隻隻，但其中47隻都有肢體傷殘情況，幾乎都是獸鋏造成的傷害，新竹縣議員朱健銘長期關心動物權益，他建議縣府建立更完善的傷殘犬照護支持機制，提供認養補助、飼料及營養品等資源，減輕認養家庭負擔。

朱健銘表示，部分犬隻遭山豬攻擊後造成身體組織受損，甚至失去肢體，雖有愛心民眾願意認養，但往往需負擔高額醫療與長期照護費用，影響認養意願，希望能減低其飼主的成本，或可提供額度讓飼主可把動物送醫時，由動保所來支付相關費用等。他建議縣府建立更完善的傷殘犬照護支持機制，提供認養補助、飼料及營養品等資源，減輕認養家庭負擔。

此外，他也關心目前僅在竹北市有動物保護園區，但隨著動物增加，恐不敷使用，他也建議可在溪南或竹北市以外的鄉鎮設置動保園區。

對此，新竹縣動物保護防疫所回應，目前規畫中的動物保護園區面積約2.4萬平方公尺，後續將持續推動相關規畫，提升新竹縣動物收容與照護量能，推動「認養代替購買」的觀念。

新竹縣動物保護防疫所說，目前針對中度傷殘或需長期照護犬隻，已有相關補助措施，未來將研議進一步提高補助額度，甚至比照長照服務概念，規畫按月補助制度。另也評估參考敬老卡模式，由動保單位提供一定額度的醫療資源，讓認養人可直接帶犬隻就醫，由動保所統一支付相關費用，降低認養者經濟負擔，提高特殊犬隻認養意願。相關方案仍在研議階段，待整體制度討論完成後，將視可行性逐步推動，希望透過更完善的照護支持機制，提升傷殘犬隻認養率，打造更友善的動物福利環境。