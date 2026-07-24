桃園八德派出所揭牌啟用 市長張善政允寬列預算助警添配備
桃園市八德派出所因設施老舊、空間不敷使用，前年3月拆除重建，全新大樓今由市長張善政、警察局長廖恆裕等人揭牌啟用，現場冠蓋雲集，地方也樂見派出所搬回原址，守護地方治安。
八德舊名「八塊厝」，早期聚落就在八德派出所周邊，而派出所自1986年啟用至今，除了設施老舊，面對轄內重劃區人口迅速增長，廳舍也不敷使用，最後在前年3月動工，重建能容納100名警力的新廳舍，除了八德派出所，八德交通分隊也進駐服務。
八德分局長鄭文銘表示，新廳舍為派出所舊址重建，地理位置便利市民朋友洽公，設有無障礙設施與友善服務空間，後續將增設指引路牌標示及GOOGLE地圖更新，八德派出所與八德交通分隊肩負著轄區治安與交通秩序重任，遷入新廳舍後，可強化為民服務能量，持續守護地區治安。
市長張善政表示，舊的八德所因為建築老舊，員警執勤非常辛苦，因此斥資2億8千萬餘元重建，巧合的是，新廳舍也大概花了2年8個月蓋好，相信完善的設備環境，能讓員警充分發揮，進而提升地方整體治安。近來毒駕事件嚴重，警察除了查緝槍械賭場，也要維持路上交通安全及防治毒品氾濫，期盼員警為了治安更加把勁，市府也會寬列預算，提供好的、跟得上時代的辦公場域和配備。
地方民眾表示，派出所整修期間，洽公得跑分局，路途要經過車水馬龍的大路口，來回車程至少15分鐘，十分不便。萬一鄰里社區有事，員警從分局趕來也可能影響時效，樂見派出所移回原址。
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