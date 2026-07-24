苑裡鎮新建綜合式全民運動館工程辦上梁典禮 預計2027年5月24日竣工

苗栗縣政府耗資2億7000萬元興建的「苑裡鎮新建綜合式全民運動館工程」，今天舉辦上梁典禮，由縣長鍾東錦率領縣府團隊與地方民意代表、苑裡鎮公所及各界貴賓共同出席，現場題樑及祈福儀式，共同見證工程主體結構順利完成，祈祝後續工程施工平安、如期如質完工。

鍾東錦表示，完善運動環境是縣府持續努力的重要施政方向，透過建置優質的公共運動設施，不僅能提供鄉親良好的運動空間，更有助於培養全民運動習慣，提升健康生活品質。他強調，苑裡鎮綜合式全民運動館的興建，是地方期待已久的重要建設，也是縣府推動均衡地方發展的重要成果。

縣府水利處表示，本案總經費2億 7000 萬元，發包工程費2億4970萬4570 元。工程於2025年6月19日開工，預計2027年5月24日竣工。基地位於苑裡鎮中正國小北側，規劃興建地下1層、地上3層綜合式全民運動館，館內設有綜合球場、健身房、飛輪教室、舞蹈教室、桌球教室、多功能教室及地下停車空間,並導入無障礙設施及節能、綠建築理念，未來將提供苑裡及周邊地區民眾安全且舒適的運動休閒空間。

今日舉行上梁典禮，象徵工程已完成重要的主體結構施工，正式邁入下一階段建設。未來運動館完工啟用後，除可提供鄉親優質、多元的運動場域，也將成為推動全民運動、促進社區交流及提升地方生活品質的重要公共設施，讓苑裡鎮擁有更完善的運動環境。