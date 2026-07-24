桃園抽驗飲冰品食安 3家知名美式賣場、火鍋店、飲料店超標挨罰

桃園市衛生局把關食安，3月迄今共抽檢372件市售涼麵、飲品和冰品，發現3家知名連鎖美式賣場、連鎖火鍋店和連鎖飲品商品腸桿菌超標，因複查仍不合格，開罰後，今天也公布名單。

衛生局指出，市府今年3月起辦理「飲冰品及涼麵」食品安全專案抽驗，針對超商、手搖飲店、咖啡店、餐飲店、冰品店、自動販賣機及網路平台等通路，共抽驗372件產品。有3家業者經限期改正後，複抽仍不符規定，因此依法查處。

衛生局表示，本次抽查項目有好市多桃園店的「開心果霜淇淋」與「北海道霜淇淋」、錢都涮涮鍋林口長庚店的「紅茶」和玉津咖啡桃園泰昌店「四季春（去冰）」，結果腸桿菌分別達14CFU/ml、14 CFU/ml和32 CFU/ml，均超過標準值10CFU/ml，違反食品安全衛生管理法第17條規定，已經開罰。

衛生局表示，夏季高溫潮濕，微生物容易繁殖，飲冰品及涼麵多為即食食品，製作完成後通常不再加熱，若人員衛生、器具清潔、製冰設備、原料貯存或保存溫度管理不當，容易增加食品污染風險。呼籲食品業者落實從業人員、作業場所、設備及容器具清潔，並妥善管理原料、配料及成品的貯存溫度與製程衛生。