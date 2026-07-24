紓解交通壅塞 竹縣東科路中興路口8月起平日上午6到10點禁左轉

為改善科學園區聯外道路壅塞問題，新竹縣政府交通處今天宣布，自8月3日起，平日上午6時至10時實施竹東鎮東科路南北向「禁止左轉」中興路管制，全力疏解直行車流，呼籲駕駛人遵循現場交通標誌、標線指示及號誌行駛，以維護行車順暢與安全。

為改善新竹科學園區聯外道路長期交通壅塞問題，新竹縣政府成功向中央爭取經費，偕同新竹科學園區管理局，在竹北往返園區主要的興隆橋通勤廊帶上，建置智慧化交通號誌即時控制系統。本計畫已優先針對竹北興隆橋往園區廊帶「上午尖峰時段」進行改善，並同步優化新竹縣竹東鎮中興路與東科路口的交通。

交通處指出，考量竹東鎮東科路（南往北）左轉中興路車流僅占約3%，而東科路（北往南）左轉中興路路口車流也僅占約1%，但左轉車嚴重影響內側車道的直行續行車流。因此，該路口將於8月3日起上午尖峰時段進行禁止左轉交通管制。

交通處表示，實施禁止左轉後，東科路（南往北）方向，建議車流提早於柯湖路口左轉或先右轉中興路至富貴街口迴轉；東科路（北往南）方向，建議提早於公道路口左轉，再至工研路並銜接至中興路。縣府將於現場設置相關導引牌面，以避免車流交織，此項交通動線調整將在完成交通管制設施後正式實施。