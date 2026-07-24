長者共餐補助追不上物價 議員鄭慶欽籲竹市加碼 市府要評估

新竹市高齡人口增加，社區共餐需求也跟著成長。市議員鄭慶欽指出，物價、食材及水電瓦斯費持續上漲，即使市府今年將長者餐費補助由70元提高至100元，部分據點仍得靠里長、志工自掏腰包維持。社會處表示，明年將評估再增加經費挹注。

鄭慶欽指出，隨著新竹市高齡化，北區長輩對社區照顧關懷據點及共餐需求日益增加，但目前據點分布仍不平均，加上物價上漲，基層據點經營壓力愈來愈大。

鄭慶欽表示，市府今年3月宣布調升「長青樂活健康食堂」餐費補助，由每餐70元提高至100元，但現在外面一個排骨飯動輒100元、120元，食材、水電、瓦斯等成本也持續上漲，現行補助或許能讓據點維持運作，卻未必足以長期支撐。

他指出，北區已有里長及社區發展協會反映，面對食材、水電等成本上漲，為維持共餐品質、不讓長輩失望，部分據點只能自行吸收增加的支出，甚至有里長、志工自掏腰包貼錢。他質疑，若長期仰賴里長、志工自行籌措經費，恐難讓社區共餐制度永續經營。

鄭慶欽認為，社區照顧關懷據點及長輩共餐，不只是提供一頓飯，更重要的是讓長輩願意走出家門，在社區內維持人際互動及健康生活，若能藉此延緩失能，也有助降低未來長照及醫療負擔，市府應將相關支出視為長期投資。

新竹市社會處長黃佳婷表示，社區照顧關懷據點設立初衷，就是希望鼓勵長輩走出家門、快樂共餐，透過社區活動及人際互動，達到延緩失能的效果。北區社區照顧關懷據點從2023年的23處，至今年已增加至29處，讓更多長輩可以就近參與活動及共餐。

黃佳婷說明，市府今年除將共餐餐費補助從70元提高至100元外，針對社區照顧關懷據點，每處也增加5萬元經費，希望減輕據點營運負擔。

至於明年補助是否再提高，黃佳婷表示，市府希望各據點服務逐步朝每周10個時段邁進，未來將依不同服務時段，研議增加不同程度的經費挹注；共餐補助部分，也會在考量市府財政條件下進一步評估。