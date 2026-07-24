公幼延托服務 園長支持調薪

公幼延長照顧服務開辦率逾九成，有效提供家長彈性接送選擇，減輕雙薪家庭照顧壓力。不過，延長照顧服務鐘點費未能調升，桃園某公幼園長坦言，第一線教保人員工作量大，支持調漲待遇，也盼政府提供完善福利保障，穩定教保人力。

園長指出，公幼特殊生比例高，許多家長會選擇課後留園服務，但特殊生在照顧與陪伴上需投入更多心力，第一線教保人員負擔相對較重。加上近年雙薪家庭增加，家長下班時間較晚，課後留園需求也提升，但現行師生比並未調整，教保人力壓力更加明顯。

依「幼照法」規定，幼兒園及其分班除園長外，須依幼兒年齡及班級人數配置教保服務人員，其中二歲專班師生比為一比八，三歲至入小學前幼兒班級則為一比十五。課後托育時間教保員會根據園所特色規畫活動，例如透過繪本故事引導幼童分享交流，或安排學習區，針對不同年齡層設計活動。

一名公幼老師表示，課後留園教師多半不是原班導師，需接觸不同班級學生，對孩子的個性與需求較不熟悉，必須花更多時間觀察與適應。加上老師經過一整天教學後再投入延托服務，體力負擔很大。家長選擇延托是對公幼的信任，但若老師本身也有家庭，若需照顧自己的孩子，只能另請他人協助；有時家長超過延托時間才接回孩子，也會影響老師下班時間。

黃姓家長表示，公幼學費相較私幼低，是優先選擇的原因，但因工作時間較長，難以在下午四點準時接送孩子，延長照顧服務有效解決家長接送困難。孩子放學後仍能留在熟悉的校園，由老師安排閱讀、遊戲及生活照顧，不僅減輕家長負擔，也讓孩子在安全環境中安心度過課後時光。