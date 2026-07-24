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公幼延托服務 園長支持調薪

聯合報／ 記者江婉儀郭政芬／連線報導

公幼延長照顧服務開辦率逾九成，有效提供家長彈性接送選擇，減輕雙薪家庭照顧壓力。不過，延長照顧服務鐘點費未能調升，桃園某公幼園長坦言，第一線教保人員工作量大，支持調漲待遇，也盼政府提供完善福利保障，穩定教保人力。

園長指出，公幼特殊生比例高，許多家長會選擇課後留園服務，但特殊生在照顧與陪伴上需投入更多心力，第一線教保人員負擔相對較重。加上近年雙薪家庭增加，家長下班時間較晚，課後留園需求也提升，但現行師生比並未調整，教保人力壓力更加明顯。

依「幼照法」規定，幼兒園及其分班除園長外，須依幼兒年齡及班級人數配置教保服務人員，其中二歲專班師生比為一比八，三歲至入小學前幼兒班級則為一比十五。課後托育時間教保員會根據園所特色規畫活動，例如透過繪本故事引導幼童分享交流，或安排學習區，針對不同年齡層設計活動。

一名公幼老師表示，課後留園教師多半不是原班導師，需接觸不同班級學生，對孩子的個性與需求較不熟悉，必須花更多時間觀察與適應。加上老師經過一整天教學後再投入延托服務，體力負擔很大。家長選擇延托是對公幼的信任，但若老師本身也有家庭，若需照顧自己的孩子，只能另請他人協助；有時家長超過延托時間才接回孩子，也會影響老師下班時間。

黃姓家長表示，公幼學費相較私幼低，是優先選擇的原因，但因工作時間較長，難以在下午四點準時接送孩子，延長照顧服務有效解決家長接送困難。孩子放學後仍能留在熟悉的校園，由老師安排閱讀、遊戲及生活照顧，不僅減輕家長負擔，也讓孩子在安全環境中安心度過課後時光。

公幼 幼兒園 桃園

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自籌經費 竹市加碼公幼延長照顧費

教育部去年底宣布調高高中以下學校兼任、代課教師鐘點費百分之二十，同步調升國中小課後照顧及寒暑假輔導鐘點費，但公幼延長照顧服務未同步調整。政策上路數月後，新竹市率先加碼，自一一五學年度起將公幼延長照顧鐘點費由每小時四百元提高至四百八十元。其他縣市教保員，感嘆承擔照顧責任，待遇未獲同等重視。

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