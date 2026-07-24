自籌經費 竹市加碼公幼延長照顧費

教育部去年底宣布調高高中以下學校兼任、代課教師鐘點費百分之二十，同步調升國中小課後照顧及寒暑假輔導鐘點費，但公幼延長照顧服務未同步調整。政策上路數月後，新竹市率先加碼，自一一五學年度起將公幼延長照顧鐘點費由每小時四百元提高至四百八十元。其他縣市教保員，感嘆承擔照顧責任，待遇未獲同等重視。

目前中央補助幼兒園延長照顧鐘點費，係依各縣市財力級次核定補助額度。據了解，新竹市調升公幼延長照顧鐘點費百分之二十，八十元經費由市府自行編列負擔，並非仰賴中央補助，因此不受法規限制。

竹市教育處表示，為滿足家長對延長照顧及寒暑假托育需求，並肯定教保服務人員投入額外照顧服務的辛勞，將調整待遇以提升服務意願、穩定人力與服務量能，提供家長更安心、優質的照顧。

竹市府預估，二百名公立幼兒園教保服務人員受惠，今年九月至十二月編列一百二十萬元預算，持續檢視教保政策與人力需求，打造友善工作環境，兼顧托育需求與服務品質。

桃園市教育局表示，桃園公立幼兒園暑假加托服務開辦比率逾九成，教保服務人員鐘點費每小時四百元，已達中央法規上限，故無調高空間，未來會持續向中央爭取修訂規定，同時參考竹市加碼辦法，研議跟進可行性。新竹縣教育局回應，目前尚在評估中，還未立即跟進。

桃園市議員王珮毓表示，教育局稱公幼暑假開辦加托比率逾九成，但許多學校只加開五天，對雙薪家庭來說幫助極其有限。許多公幼家長反映，暑假把小孩送去安親班或營隊「很燒錢」，一年平均下來，沒比準公幼省多少。

「唯有改善老師待遇，才有辦法增加老師提供服務的意願。」王珮毓說，如果真的替老師著想，除了調整鐘點費，也可以調高其他福利或增設獎金，達到改善工作環境與條件目的。