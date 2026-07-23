竹北雙市公園成形 科大房價站穩5字頭帶動河岸豪宅交易量

新竹縣竹北市西公園整建後重新開放，與市東公園串聯成「雙市公園」，成熟生活圈再添休憩亮點。房仲業者指出，周邊大樓每坪約50至55萬元，頭前溪河岸豪宅交易也升溫，今年已有約5至6戶成交，總價多逾4000萬元。

信義房屋竹北台科大店專案經理李祐銘表示，市西公園過去偏自然公園型態，樹木密集、視線容易受遮蔽，加上蚊蟲較多、夜間光線昏暗，附近居民較少前往散步。整建後重新調整植栽配置、提升通透感，並保留籃球場，新增兒童遊戲設施及大片草坪，也具備舉辦大型活動條件。

李祐銘指出，去年聖誕節試營運期間，已吸引不少親子家庭參與，與過去少有人停留的情況形成明顯對比。居民普遍認為整建後安全感提升，白天、晚間使用人潮都增加。雖然房價尚未因公園更新立即反映，但市容及公共空間品質，已成為購屋族選房的重要考量。

房市方面，雙市公園周邊涵蓋竹北科大生活圈，住宅以屋齡約12至13年的電梯大樓為主，成交單價每坪約50萬至55萬元；縣政府周邊屋齡20年以上社區，每坪仍有4字頭行情。由於縣府周邊沒有重劃區，鄰近台科大重劃區成為區域房市指標，在地知名建商近期也將推出新案。

若將範圍擴大至竹北科大生活圈，頭前溪河岸第一排住宅交易也明顯升溫。李祐銘表示，該區以大坪數景觀豪宅為主，今年以來已有約5至6戶成交，較往年全年約1至2戶增加，多為高樓層產品，總價普遍超過4000萬元。隨科技產業帶動高資產客群增加，景觀及指標性河岸住宅受到青睞。

信義房屋竹二區協理陳世光表示，竹北縣政府周邊屬成熟生活圈，重大建設大致到位，現階段更著重公共空間與生活機能優化。雙市公園啟用後，結合行政、商業及住宅機能，可望進一步提升區域居住吸引力。