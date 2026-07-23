快訊

無懼地方政府表態不重新上架 食藥署今天首公布501項可上架產品名單

中聯廠長100萬交保步出大門拒訪 律師反質疑記者「有沒有侵犯個資？」

食安修法⋯專家指加重罰則難解困境 籲中央一條鞭執法設「稽查大隊」

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北雙市公園成形 科大房價站穩5字頭帶動河岸豪宅交易量

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
信義房屋竹北台科大店專案經理李祐銘表示，市西公園整建後調整植栽配置，提升整體通透感。圖／信義房屋提供
信義房屋竹北台科大店專案經理李祐銘表示，市西公園整建後調整植栽配置，提升整體通透感。圖／信義房屋提供

新竹縣竹北市西公園整建後重新開放，與市東公園串聯成「雙市公園」，成熟生活圈再添休憩亮點。房仲業者指出，周邊大樓每坪約50至55萬元，頭前溪河岸豪宅交易也升溫，今年已有約5至6戶成交，總價多逾4000萬元。

信義房屋竹北台科大店專案經理李祐銘表示，市西公園過去偏自然公園型態，樹木密集、視線容易受遮蔽，加上蚊蟲較多、夜間光線昏暗，附近居民較少前往散步。整建後重新調整植栽配置、提升通透感，並保留籃球場，新增兒童遊戲設施及大片草坪，也具備舉辦大型活動條件。

李祐銘指出，去年聖誕節試營運期間，已吸引不少親子家庭參與，與過去少有人停留的情況形成明顯對比。居民普遍認為整建後安全感提升，白天、晚間使用人潮都增加。雖然房價尚未因公園更新立即反映，但市容及公共空間品質，已成為購屋族選房的重要考量。

房市方面，雙市公園周邊涵蓋竹北科大生活圈，住宅以屋齡約12至13年的電梯大樓為主，成交單價每坪約50萬至55萬元；縣政府周邊屋齡20年以上社區，每坪仍有4字頭行情。由於縣府周邊沒有重劃區，鄰近台科大重劃區成為區域房市指標，在地知名建商近期也將推出新案。

若將範圍擴大至竹北科大生活圈，頭前溪河岸第一排住宅交易也明顯升溫。李祐銘表示，該區以大坪數景觀豪宅為主，今年以來已有約5至6戶成交，較往年全年約1至2戶增加，多為高樓層產品，總價普遍超過4000萬元。隨科技產業帶動高資產客群增加，景觀及指標性河岸住宅受到青睞。

信義房屋竹二區協理陳世光表示，竹北縣政府周邊屬成熟生活圈，重大建設大致到位，現階段更著重公共空間與生活機能優化。雙市公園啟用後，結合行政、商業及住宅機能，可望進一步提升區域居住吸引力。

科大 房價

延伸閱讀

北台灣百億大案房價揭曉！竹北「時華」每坪衝近90萬元稱冠

北台灣今年百億建案成交行情曝 專家：業者識相

北市豪宅買氣大爆發！第2季億元交易近30件 陶朱隱園刷新天價

新北大巨蛋落腳樹林 機五基地具備交通優勢、廣大腹地

相關新聞

新竹監獄何時搬？議員追20年 高虹安曝4.4公頃精華地用途

新竹監獄及看守所遷建議題多年未解，市議員蕭志潔指出，新竹監獄位處市中心、占地約4.4公頃，長期限制地方發展，籲市府積極爭取遷建。市長高虹安表示，若未來土地釋出，將優先滿足停車需求，並評估托育、公幼及社福設施等公共用途。

竹北雙市公園成形 科大房價站穩5字頭帶動河岸豪宅交易量

新竹縣竹北市西公園整建後重新開放，與市東公園串聯成「雙市公園」，成熟生活圈再添休憩亮點。房仲業者指出，周邊大樓每坪約50至55萬元，頭前溪河岸豪宅交易也升溫，今年已有約5至6戶成交，總價多逾4000萬元。

影／慈濟結合企業、公益團體捐贈苗栗69台再生電腦 嘉惠偏鄉弱勢學童

慈濟慈善事業基金會結合工研院、順發電腦、耐嘉公司（KINYO）、傲騰科技、社團法人綠色奇蹟公益服務網協會等企業與公益團體，捐贈69台再生電腦及周邊設備、正版軟體給苗栗縣經濟弱勢家庭學童，捐贈儀式上午在縣府舉辦，除捐贈電腦，未來並將提供維修，期盼資訊資源得以循環運用，並嘉惠縣內有需求的經濟弱勢學童。

苗縣府自籌2250萬元 龍鳳漁港景觀橋改善工程8月1日起開工

苗栗縣熱門景點竹南鎮龍鳳漁港的景觀橋，因長期遭受海岸高鹽分環境與海風侵蝕，出現鋼構鏽蝕、橋面破損及燈具損壞等狀況，為提升結構安全與整體遊憩品質，苗縣府自籌2250萬元辦理「龍鳳漁港景觀橋改善工程」，8月1日開工，預計工期約150日曆天。

葉忠倫宣布參選竹南鎮長 為竹南未來發展提出「五大升級行動」

苗栗縣時代力量議員葉忠倫今（23日）上午舉行記者會，正式宣布投入竹南鎮長選舉，並以「無黨籍」身分參選，盼以自身長期深耕地方的經驗、科技工程專業背景及四年縣議員問政歷練，跨越政黨、世代與新舊居民的界線，爭取竹南最大公約數的支持。

苗栗議員葉忠倫宣布參選竹南鎮長 何秀綿：公平競爭 爭取選民認同

面對縣議員葉忠倫宣布參選竹南鎮長，早表明有意參選的竹南鎮代會主席何秀綿則表達「公平競爭，攜手向前，正面向上爭取選民認同。」並強調竹南正站在快速成長、轉型升級的重要時刻，未來的竹南需要一位熟悉地方、了解行政運作，更能整合縣府與公所資源的領導者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。