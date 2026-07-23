影／慈濟結合企業、公益團體捐贈苗栗69台再生電腦 嘉惠偏鄉弱勢學童

慈濟慈善事業基金會結合工研院、順發電腦、耐嘉公司（KINYO）、傲騰科技、社團法人綠色奇蹟公益服務網協會等企業與公益團體，捐贈69台再生電腦及周邊設備、正版軟體給苗栗縣經濟弱勢家庭學童，捐贈儀式上午在縣府舉辦，除捐贈電腦，未來並將提供維修，期盼資訊資源得以循環運用，並嘉惠縣內有需求的經濟弱勢學童。

慈濟基金會社工陳志明表示，慈濟的再生電腦從2021年6月開始推動，迄今已逾5年，送出近3200台再生電腦，受惠對象有弱勢家庭的學子、偏鄉部落、學校、社福機構到寺院、教會等宗教團體，其中219台送到苗栗縣。這次苗栗提報69台再生電腦需求，包括教育處、社會處提供名單，慈濟志工已於一周前將電腦親送至學校及受助家庭。

縣府數位研考處表示，受贈設備經整理、檢測、維修及安裝正版軟體後，由教育處、社會處提供縣內學校及有資訊設備需求的民眾使用，不僅有效提升設備使用效益，也落實資源循環再利用及環境永續理念。透過公私協力模式，讓原本閒置或汰換的資訊設備重新發揮價值，協助更多家庭及學校取得資訊設備資源。

縣長鍾東錦有感而發，想起自己讀國小三年級時，他的大表哥換新的腳踏車，因為自己家裡比較窮，大表哥將原有的舊車整理後送給他，讓他開心很久，當年很多小孩家裡都沒有腳踏車，很想向他借來騎，這輛舊腳踏車讓他結識很多朋友，也陪伴他至國中一年級，家裡才有經濟能力換另一台。電腦設備也是一樣，工研院等機構更新電腦，舊電腦經過整理，對學童還是很實用，且能物盡其用，十分有意義。

69台桌上型再生電腦，其中12台透過社會處的社福系統贈送弱勢學童，57台透過縣內學校提供弱勢學生，由於偏鄉地區如獅潭、泰安等地都沒有電腦維修店家，因此再生電腦捐出後，後續也會提供維修。

慈濟基金會結合企業、公益團體捐贈69台再生電腦及周邊設備、正版軟體給苗栗縣經濟弱勢家庭學童，捐贈儀式上午在縣府舉辦。記者胡蓬生／攝影

慈濟基金會結合企業、公益團體捐贈69台再生電腦及周邊設備、正版軟體給苗栗縣經濟弱勢家庭學童，捐贈儀式上午在縣府舉辦。記者胡蓬生／攝影