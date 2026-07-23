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苗縣府自籌2250萬元 龍鳳漁港景觀橋改善工程8月1日起開工

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
龍鳳漁港景觀橋改善工程自8月1日起開工，苗縣府提醒民眾切勿擅自闖入施工區域，以策安全。記者吳傑沐／攝影
龍鳳漁港景觀橋改善工程自8月1日起開工，苗縣府提醒民眾切勿擅自闖入施工區域，以策安全。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣熱門景點竹南鎮龍鳳漁港的景觀橋，因長期遭受海岸高鹽分環境與海風侵蝕，出現鋼構鏽蝕、橋面破損及燈具損壞等狀況，為提升結構安全與整體遊憩品質，苗縣府自籌2250萬元辦理「龍鳳漁港景觀橋改善工程」，8月1日開工，預計工期約150日曆天。

縣府農業處指出，龍鳳漁港景觀橋是串聯港區遊憩及沿海木棧步道的重要設施，兼具通行與觀景功能，自2008年興建迄今多次維護，然而經定期專業檢測，發現橋梁鋼構構件多處因鹽害產生嚴重鏽蝕；既有橋面的高壓混凝土磚也有多處破損鬆動，影響行人安全；此外，鄰近公廁樓梯因長期鏽蝕出現孔洞，夜間景觀燈具亦有多處損壞，嚴重影響遊憩品質。

龍鳳漁港景觀橋改善工程總經費2250萬元，由縣府自籌，「健康檢查＋美容保養」內容包括橋梁鋼構除鏽及防蝕塗裝、拆除既有高壓磚並重鋪橋面、拆除重建公廁鏽蝕樓梯，並於進出口增設車阻防止汽機車誤闖人行區，同時全面汰換損壞的景觀燈柱與燈具，盼能延長設施壽命並重塑夜間照明意象。

縣府也特別提醒，施工期間景觀橋只是暫時「請個假」，並非永久關閉，民眾與遊客這段期間仍可前往漁港周邊散步海風、欣賞海景，但請務必遵守現場施工圍籬與告示，切勿擅自闖入施工區域，以策安全，盼民眾共同期待景觀橋以更安全、更舒適且迷人的全新樣貌回歸。

苗栗 工程

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