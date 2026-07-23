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葉忠倫宣布參選竹南鎮長 為竹南未來發展提出「五大升級行動」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
葉忠倫上午舉行記者會，宣布將以「無黨籍」身分投入竹南鎮長選舉，時代力量黨主席王婉諭(右)也現身站台。圖／葉忠倫競選總部提供
葉忠倫上午舉行記者會，宣布將以「無黨籍」身分投入竹南鎮長選舉，時代力量黨主席王婉諭(右)也現身站台。圖／葉忠倫競選總部提供

苗栗縣時代力量議員葉忠倫今（23日）上午舉行記者會，正式宣布投入竹南鎮長選舉，並以「無黨籍」身分參選，盼以自身長期深耕地方的經驗、科技工程專業背景及四年縣議員問政歷練，跨越政黨、世代與新舊居民的界線，爭取竹南最大公約數的支持。

記者會現場，包括時代力量黨主席王婉諭、秘書長林邑軒，以及竹南鎮安宮董事長李守雄等地方人士共同出席，展現各界對葉忠倫參選及竹南未來發展的關注與支持。

王婉諭表示，葉忠倫以工程師的專業與務實態度投入公共事務，四年來面對地方問題不推諉、不作秀，是「務實做事」的政治人物。此次葉忠倫以無黨籍身分參選，是經過充分討論後的共同決定，因為竹南需要的是超越政黨對立、團結全體鎮民的領導者。

「監督能讓錯誤停損，但執政才能讓建設加速！」葉忠倫表示，竹南目前正處於人口快速成長、科技產業蓬勃發展的重要轉型期，面對交通壅塞、公共建設不足、新舊城區發展失衡，以及教育托育與生活品質等問題，已經沒有時間再等待，因此決定從議會的「建言與監督者」，走向第一線的「城市行政執行者」。

他強調，此次選擇以無黨籍身分參選，是希望在既有理念與問政經驗的基礎上，進一步擴大與地方合作，讓不同政黨、不同世代，以及在地居民與新移入竹南的科技人才、年輕家庭，都能共同參與竹南的未來。

針對竹南未來發展，葉忠倫提出交通智慧、教育托育年長者照顧、城市生活、經濟共榮及效能政府「五大升級行動」。未來將推動AI智慧號誌、改善人行與通學環境，增加公托及親子空間，優化更多長者照顧服務；打造特色公園與多元運動場域，提升城市美學；推動中港舊城區、老街及舊火車站周邊地方創生，串聯龍鳳漁港、海岸自行車道、崎頂子母隧道等海線觀光資源；同時推動鎮公所行政數位化，讓重大工程與預算公開透明，打造更有效率、更貼近人民的現代化政府。

葉忠倫 竹南 王婉諭 2026九合一選舉 苗栗縣選舉

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