苗栗議員葉忠倫宣布參選竹南鎮長 何秀綿：公平競爭 爭取選民認同

面對縣議員葉忠倫宣布參選竹南鎮長，早表明有意參選的竹南鎮代會主席何秀綿則表達「公平競爭，攜手向前，正面向上爭取選民認同。」並強調竹南正站在快速成長、轉型升級的重要時刻，未來的竹南需要一位熟悉地方、了解行政運作，更能整合縣府與公所資源的領導者。

何秀綿表示，多年來，她一步一腳印走進基層，傾聽鄉親的聲音、協調地方事務，也在一次次服務中累積經驗。更知道鄉親需要的不只是願景與口號，而是能夠真正解決問題、爭取資源，並將建設落實到生活中的行動力。

「秀綿對竹南有深厚的感情，也對竹南的未來懷抱責任。未來，我們將從交通、教育、社會福利、親子環境及產業發展等面向，提出具體可行的政策，讓竹南不只持續成長，更成為一座宜居、有活力、讓年輕人願意留下來的幸福城鎮。」

何秀綿表示，感謝鍾東錦縣長對她的全力支持與指導，竹南未來的重大建設，從交通、教育、社福到產業，都需要縣府與公所密切合作。因此，她將以「縣鎮合一」為重要方向，結合縣府的資源與公所的執行力量，減少行政隔閡、提升建設效率，展現一加一大於二的力量。

對於議員葉忠倫正式宣布參選竹南鎮長，何秀綿則表達尊重每一位競爭者，也有信心用扎實的歷練、完整的團隊與堅定的行動，接受鄉親檢驗。她表示，竹南是一個充滿人情味的地方，大家一同為地方服務，彼此是朋友，也是共同關心竹南未來的夥伴。秉持公平、理性與正向的態度，選舉一時，地方的情誼與對竹南發展的目標，一致不變。