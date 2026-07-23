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桃園購物節8月起跑 花百元就有機會抱回千萬現金

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政今宣布2026桃園購物節8月起跑，消費滿100元就有抽獎資格，有機會把千萬現金帶回家。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今宣布2026桃園購物節8月起跑，消費滿100元就有抽獎資格，有機會把千萬現金帶回家。記者陳俊智／攝影

桃園市政府為促進地方經濟發展，將於8月1日至10月31日舉辦「2026桃園購物節」，活動期間在桃園消費滿100元就能獲得抽獎資格，有機會把汽機車與千萬元現金帶回家。

桃園市經發局指出，今年桃園購物節以「桃金熱潮、全城啟動」為主題，各界企業熱烈響應，包括國瑞汽車、桃苗汽車、YAMAHA、清靜海生技、萊爾富、168inn旅館集團、遠東SOGO中壢店、Xpark、統領百貨、永慶集團、新光三越桃園站前店、信義房屋等超過三十家企業齊聚，活動首度打造「淘金、採金、煉金」三大消費體驗，將日常消費、城市探索與抽獎機制深度串聯。

活動期間，民眾在桃園消費滿100元，透過「桃園市民卡APP」登錄發票，即可取得抽獎序號，天天送萬元現金、周周抽現金禮券、月月抽汽車，活動尾聲還有一千萬元現金現場抽。另外，今年新推「桃金採礦站」集章活動，民眾前往商圈、市場、觀光工廠、桃金好禮及桃金好店等指定合作據點，掃描店家QR Code完成探索任務，也能獲得支線活動的抽獎機會，好禮包括PS5 Pro遊戲主機。

市長張善政表示，去年千萬現金得主是一名小姐，當時他打電話通知對方，對方在電話那頭還遲疑一下，好像不相信是真的，令他印象深刻。

張善政說，今年活動8月1日登場，獎項非常豐富，活動期間，桃園陸續舉辦海洋音樂季、台灣設計展與全民運動會，歡迎大家來桃園參加這些活動，順便消費抽大獎，祝大家順利中獎。

詳情可上「桃園購物節」活動官網查詢

網址：https://enjoytaoyuan.tycg.gov.tw

桃園市長張善政（後排右4）今宣布2026桃園購物節8月起跑，消費滿100元就有抽獎資格，有機會把千萬現金帶回家。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（後排右4）今宣布2026桃園購物節8月起跑，消費滿100元就有抽獎資格，有機會把千萬現金帶回家。記者陳俊智／攝影

桃園市長張善政（左2）今宣布2026桃園購物節8月起跑，消費滿100元就有抽獎資格，有機會把千萬現金帶回家。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（左2）今宣布2026桃園購物節8月起跑，消費滿100元就有抽獎資格，有機會把千萬現金帶回家。記者陳俊智／攝影

桃園市長張善政（左2）今宣布2026桃園購物節8月起跑，消費滿100元就有抽獎資格，有機會把千萬現金帶回家。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（左2）今宣布2026桃園購物節8月起跑，消費滿100元就有抽獎資格，有機會把千萬現金帶回家。記者陳俊智／攝影

桃園 統領百貨 萊爾富 購物節

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