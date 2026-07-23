前往龍岡忠貞新村文化園區參訪交流 桃園石門活魚業者盼做品牌聯盟

為協助石門活魚產業因應旅遊市場及消費型態轉變，桃園市觀光發展基金會推動石門活魚產業升級計畫，7月22日率領石門活魚餐廳業者前往龍岡忠貞新村文化園區參訪交流，借鏡園區打造特色品牌、凝聚商圈共識的成功經驗。過程中，石門活魚餐廳業者提出「品牌聯盟構想」，展現地方自主凝聚品牌共識。

本次交流由魅力金三角商業發展協會創會理事長王根深分享園區經營歷程，從文化特色塑造、品牌定位到商圈整合等面向，介紹如何以「米干」及異域特色料理為核心，成為桃園具代表性的觀光品牌。雙方不只交流料理職人精神，更探討品牌經營、產業合作及在地共好策略，提升觀光吸引力與地方競爭力。

藉由這次的交流激盪，石門活魚業者逐步思考品牌轉型與市場定位，更於本次交流中提出成立「品牌聯盟」的構想，希望透過串聯共同品牌識別與提升整體競爭力，讓石門活魚的職人精神能重新活化。

王根深表示，忠貞文化園區一路走來，始終以異域文化及特色料理作為品牌核心，透過串聯商圈店家、深化文化體驗及整合在地資源，逐步建立具代表性的地方品牌，更期待未來能持續與石門活魚餐廳業者交流合作。而近期忠貞文化園區將於7月25日、26日舉辦「異域歌酒節」，也邀請民眾透過音樂、美食與文化活動，深入感受桃園多元文化魅力。

桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守表示，現在旅客期待的是一趟完整的旅遊體驗，不只是好吃，還要好逛、好買、好遊，串聯整個商圈的旅遊體驗更是目標。石門活魚與龍岡米干皆為桃園具代表性的觀光品牌，一個承載石門水庫周邊的飲食文化與職人精神，一個展現異域文化聚落的多元魅力。基金會未來也將持續扮演產業陪伴者與資源整合者的角色，攜手在地業者打造更具特色與吸引力的桃園觀光品牌。