新竹監獄何時搬？議員追20年 高虹安曝4.4公頃精華地用途

新竹監獄及看守所遷建議題多年未解，市議員蕭志潔指出，新竹監獄位處市中心、占地約4.4公頃，長期限制地方發展，籲市府積極爭取遷建。市長高虹安表示，若未來土地釋出，將優先滿足停車需求，並評估托育、公幼及社福設施等公共用途。

蕭志潔表示，新竹監獄位於北區與西區交界的市中心精華地段，遷建議題多年來持續討論，但法務部始終以尚未找到合適遷建基地為由未有具體進展。她認為，監獄一般多設於郊區，如今卻占據市中心4.4公頃土地，相當可惜，也影響都市整體發展。

蕭志潔指出，隨著新竹棒球場未來重啟使用，周邊交通與停車問題勢必再度浮現，市府各局處目前已針對相關議題進行沙盤推演。若監獄未來完成遷建，騰出的土地可望成為重要公共建設基地，因此應及早規畫。

對於未來用途，蕭志潔認為可朝都市更新活化、都市計畫變更方向思考，除社會福利設施外，也可規畫公共設施用地，例如運動公園、兒童遊戲空間等，並強調無論最終開發方向為何，都應提供大量停車空間，甚至朝地下停車場開發，以紓解棒球場周邊停車壓力。

新竹市政府都市發展處長蘇文彬表示，新竹監獄遷建涉及都市更新活化及都市計畫變更等多面向議題，若未來完成遷建作業，市府團隊將進一步研議後續規畫方向。

高虹安則表示，市府內部確實已針對相關用地取得進行初步討論。她認為，若土地順利取得，北區居民最迫切的需求仍是停車空間，尤其棒球場位於現址重建後，周邊停車及接駁問題更加重要，因此停車規畫將是首要考量。

高虹安指出，除停車需求外，也將評估社會福利相關設施，包括托育空間、公立幼兒園及青少年活動空間等，未來將持續與議員及地方居民討論，尋求最符合地方需求的發展方向。

蕭志潔最後呼籲，市府應主動向中央提出具體發展藍圖，提高法務部及中央政府對新竹監獄遷建議題的重視，爭取早日釋出土地，為新竹市未來都市發展創造更大空間。