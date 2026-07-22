實戰感拉滿！新光合纖觀音廠消防演練 無人機、機器人搶救受困員工

桃市消防局第三救災救護大隊草漯分隊今於新光合成纖維觀音廠舉辦無預警式消防搶救演練，模擬鍋爐房設備異常起火且有員工受困；廠方第一時間啟動自衛消防編組，結合消防隊出動的無人機與消防機器人，官民攜手展現科技救災與精準搜救實力。

演練情境設定為廠區鍋爐房因設備異常引發火勢與濃煙，且有名員工受困失聯；廠方人員發現狀況後，隨即啟動廠區自衛消防編組，迅速執行初期通報、人員疏散及災情回報，展現企業平時訓練有素的應變動能。

草漯分隊獲報，迅速派員衝抵現場，指揮官當機立斷劃設警戒區，同步掌握廠區化學物質配置與受困者位置，同時為避免消防員冒然進入高溫死角，這次搶救特別祭出義消科技救災能量，出動無人機升空盤旋，即時回傳空中火勢與濃煙流向，派遣消防機器人隻身深入高溫、濃煙密佈的危險核心，進行近距離影像偵察並直接射水降溫。

在科技裝備精準定位與水線強勢壓制下，搜救小組戴上空氣呼吸器穿透厚重濃煙，深入火場死角，終於在倒塌設備旁尋獲奄奄一息的受困員工，成功將人抬出火場交由救護人員處置。

分隊長陳建中指出，觀音區工業廠房密佈，內部多置有大型機械、鍋爐管線及易燃原物料，一旦失火往往伴隨高溫、爆炸或急速延燒等威脅，對第一線搶救人員是極大考驗。

大隊長吳家豪強調，透過科技器材與傳統戰術的密合搭配，能大幅降低警消暴露於未知危險的時間，未來也將持續強化與各廠區的聯防機制，把災害傷害降到最低。

科技器材的消防機器人投入現代化災害搶救工作，讓專業的消防人員傷亡得以減少。圖 /桃市消防局提供

桃市消防局第三救災救護大隊草漯分隊今於新光合成纖維觀音廠舉辦無預警式消防搶救演練，模擬鍋爐設備起火且有員工受困，出動消防機器人及無人機加入救援。圖 /桃市消防局提供

桃市消防局第三救災救護大隊草漯分隊今於新光合成纖維觀音廠舉辦無預警式消防搶救演練，模擬鍋爐設備起火且有員工受困，出動消防機器人及無人機加入救援。圖 /桃市消防局提供