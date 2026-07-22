靈鷲山水陸空大法會 張善政：宗教信仰安定人心

靈鷲山第33屆水陸空大法會今起至29日在桃園巨蛋啟建，首晚內壇舉辦宗教祈福會，為八天七夜法筵勝會揭開序幕。桃園市長張善政出席活動表示，宗教信仰有安定人心、淨化社會的力量，靈鷲山每年舉辦法會，為地方消災祈福、超薦亡靈，也讓市民在忙碌的生活中沉澱心靈、尋求安定，期盼透過宗教的祝福與社會各界共同努力，持續推動桃園穩健向前發展。

靈鷲山開山住持心道大和尚年初開示，2026年是火馬年，全球天災、人禍頻傳，唯有以德行、善業與眾人的願力才能轉化災劫，盼透過水陸法會大普施的精神利益眾生，建立生態永續與和平共好的世界。

今年宗教祈福會由靈鷲山聖山寺監院懇慧法師、桃園市長張善政、天帝教樞機使者蔡光思、耶穌基督後期聖徒教會桃園支聯會顧問王綠寶及桃園「大廟」景福宮、慈護宮等宮廟代表，依序供花、供香、供燈及念誦，現場瀰漫祥和氛圍。

懇慧法師表示，靈鷲山始終秉持悲願、嚴謹、平等的精神辦水陸法會，不只是為了超薦亡者、祈福生者，更希望引領大眾淨化自心、涵養品德，化解對立、促進和諧。

張善政表示，桃園近年發展迅速繁榮，背後一股重要的心靈力量，正來自靈鷲山年年舉辦法會，為市民消災祈福、安定人心。他代表全體市民與市府團隊感恩靈鷲山長期以來對桃園的關懷與祝福，讓鄉親能安心沉定、發揮潛能，攜手推動桃園持續向前邁進。

靈鷲山水陸空大法會為期八天七夜，今晚在桃園巨蛋啟建，地方多名重要人士與會祈福。圖／靈鷲山提供