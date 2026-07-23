校事會議爭議 張善政拋解方

校事會議存廢議題延燒，桃園市長張善政昨主持市政會議，表示已向教育部建議，盼由教育局成立專責辦公室或專案小組協助學校處理投訴案，以減輕學校行政負擔。桃園校長協會樂見其成，有助行政減壓，教師會則憂心專案小組影響案件走向，仍主張廢除校事會議。

校事會議近年因投訴案件眾多，耗損校園行政資源極大，被投訴的老師背負極大壓力，影響教學品質，陸續有不少教師團體主張廢除，但家長和學生認為廢除恐助長不當管教等，掀起存廢爭議。

曾在大學任教的張善政說，不只老師，學校在案件調查、事實認定及後續處理也面臨相當大的壓力，已成教育現場的重要課題。市府在五月底向教育部提建議，盼由教育局成立專責辦公室或專案小組處理針對老師的投訴案，成員包括中央校事會議人才庫，也會從市級教師、家長等團體選聘。

桃市府也提出兩種運作方案，一種是學校初步調查、蒐集證據後，在召開認定檢舉會議前，先由專案小組協助學校判斷案件是否適合進入後續程序，另一種是學校初步調查並召開認定檢舉會議後，若案件出現不同意見，由專案小組提供建議。目前市府尚未收到教育部回函，將持續與中央溝通。

桃園市教師會理事長陳俊裕樂見市府分擔學校壓力，但他認為，目前市府擬定的專案小組方案恐徒增一個可能實質影響案件走向的認定層級。專案小組一旦成立，即使成員組成多元，只要審閱個案資料並對受理與否提出建議，對學校及法定會議成員即形成實質壓力，影響其獨立判斷。

桃園市校長協會理事長廖家春說，各校針對教師遭投訴的校事會議處理機制意見分歧時，若教育局願意站出來協助判斷，協會深表認同，也有助行政減壓。希望這個有別於其他縣市的服務性、專業性建議，能夠引導教育部修法重視，也請教育部能協助函釋支持，共同促成這項方案。