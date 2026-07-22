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竹市炊粉驗出甲醛議員憂34校中招 市府：清查未用到問題批次

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府指出，面對此次炊粉食安事件，自5月底接獲通報後即依中央規定及食品安全事件處理程序持續辦理查廠、抽驗、下架回收及行政調查，各項處置均依法依程序推進，全力守護市民食品安全。圖／新竹市政府提供
市府指出，面對此次炊粉食安事件，自5月底接獲通報後即依中央規定及食品安全事件處理程序持續辦理查廠、抽驗、下架回收及行政調查，各項處置均依法依程序推進，全力守護市民食品安全。圖／新竹市政府提供

新竹市先前爆出含甲醛毒炊粉流入市面，市議員鄭美娟與民進黨北區市議員參選人林士凱今指出，依家長初步彙整的校園食材公開資料，竹市使用到出問題供應商提供食材的學校全市共有34校午餐紀錄（明好企業名稱），呼籲市府即清查實際使用品項、供貨日期及批次，盡速向各校家長說明。市府回應，已通知全市各校與團膳業者全面完成逐校、逐批的嚴格清查，目前竹市各級學校營養午餐絕無使用衛生局公告下架的問題批次米粉。

教育處指出，維護學生飲食安全是不可逾越的紅線，市府已下令全市學校與團膳業者全面清查食材履歷與進貨紀錄。經比對檢視，全市校園營養午餐供餐系統未採購、亦未進用任何衛生局公告的問題批次產品，請家長們放心，市府會死守校園食安，絕不讓任何可能存在風險的食材進入校園。

教育處說明，針對竹市校園營養午餐的3家團膳業者，市府已進行最嚴格的追蹤查核。其中僅「蕓慶企業公司」曾採購「明好企業公司」生產的米粉產品，經逐筆清查進貨批號與使用紀錄，確認供應予校園的產品均非問題批次，且須具備完整產銷履歷與檢驗證明。據法規與出廠聲明，供貨至校園的新竹水粉及新竹炊粉等4項產品，經第三方機構檢驗，甲醛項目全數為「未檢出」。

教育處表示，市府將持續配合衛生局及中央食品安全主管機關掌握最新查核資訊，只要涉及校園食安風險，將立即採取必要應變措施，包含停止使用、清查流向及配合查核，依法辦理，絕不鬆懈。

市府呼籲，民眾切勿以錯誤的資訊造成社會大眾恐慌。面對相關食安訊息，市府將持續掌握最新狀況並即時修正、釐清資訊以正視聽，若發現有故意散布假訊息或惡意造謠者，市府亦不排除依法辦理，以維護社會秩序與學童權益。

鄭美娟、林士凱指出，依教育部校園食材登錄平台現有資料，相關紀錄涉及東區17校、北區8校及香山區9校。其中，東區一所國小這一學期就吃了4次可能有問題的炊粉。

兩人說，現有公開資料僅能確認相關學校曾登錄使用該業者供應的米粉或炊粉，還不能據此認定學生實際食用的產品，即屬市府公布的4項產品、7個問題批次。因此，市府更應透過完整的採購、進貨及出貨紀錄，儘速釐清實際使用情形，避免家長持續在資訊不足的情況下自行推測。

依目前公開資訊，台南市府於5月30日通報新竹市衛生局相關抽驗結果，竹市衛生局後續於6月3日、8日辦理稽查與抽驗，至7月18日對外公布問題產品及批次。市府首次公布時，相關產品共生產4740包，其中回收867包，回收比例未達兩成。

兩人提出三項要求，包括全面清查34所學校及全市其他學校米粉、炊粉採購與供應紀錄，確認實際使用品項、供貨日期、製造日期、數量及批次。立即盤點學校、中央廚房及團膳業者現有庫存；如有相關產品或留樣，應儘速送驗，並依查核結果逐校通知家長。完整公布問題產品流向、校園使用情形、回收進度及後續檢驗結果，設置統一且可供家長查詢的資訊管道。

甲醛 鄭美娟 衛生局

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