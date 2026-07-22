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新竹瓦斯攜手捐血中心辦公益捐血 宣導居家用氣安全

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹瓦斯公司將持續結合公益關懷與安全宣導，以實際行動善盡企業社會責任，攜手社會各界共同守護每一個幸福的家。圖／縣府提供
新竹瓦斯公司將持續結合公益關懷與安全宣導，以實際行動善盡企業社會責任，攜手社會各界共同守護每一個幸福的家。圖／縣府提供

新竹瓦斯公司今天攜手新竹捐血中心，在Big City遠東巨城購物中心創藝大樓前舉辦「熱血挽袖護生命．智慧用氣享安心」公益活動，由新竹縣副縣長徐元棟代表縣長楊文科出席，與新竹捐血中心、巨城購物中心及各界貴賓共同響應公益捐血，同時宣導居家用氣安全，希望透過公益行動與居家用氣安全宣導，共同守護生命與家庭。

徐元棟表示，今天活動最大的特色，就是把「捐血救人」與「居家安全」結合在一起，一袋熱血可以挽救生命，而微電腦瓦斯表則能為家庭增添一層安全保障；公益與安全雖然形式不同，卻同樣都是守護家庭的重要力量，希望透過今天的活動，讓更多民眾把愛心與安全一起帶回家。

徐元棟也說，微電腦瓦斯表具備「漏氣、超時、地震」三大自動遮斷功能，當偵測到異常狀況時，可自動停止供氣，降低事故風險，進一步守護居家安全。

新竹瓦斯公司總經理邱世昌指出，近年來公司持續推動智慧用氣及居家安全宣導，在穩定供應天然氣的同時，也積極提升民眾居家用氣安全。

截至6月底，新竹瓦斯供氣服務區域已完成14萬7千餘戶微電腦瓦斯表裝設，整體裝置率超過67%，其中新竹縣裝置率已超過71%，新竹市亦超過62%，未來將持續透過多元宣傳及活動，鼓勵更多符合資格的民眾踴躍申請免費換裝，提升居家安全防護。

「一袋熱血，守護生命；智慧用氣，守護家庭」。未來，新竹瓦斯公司將持續結合公益關懷與安全宣導，以實際行動善盡企業社會責任，攜手社會各界共同守護每一個幸福的家。

今天共同響應公益捐血，同時宣導居家用氣安全，希望透過公益行動與居家用氣安全宣導，共同守護生命與家庭。圖／縣府提供
今天共同響應公益捐血，同時宣導居家用氣安全，希望透過公益行動與居家用氣安全宣導，共同守護生命與家庭。圖／縣府提供

新竹瓦斯公司今天攜手新竹捐血中心，在Big City遠東巨城購物中心創藝大樓前舉辦「熱血挽袖護生命．智慧用氣享安心」公益活動。圖／縣府提供
新竹瓦斯公司今天攜手新竹捐血中心，在Big City遠東巨城購物中心創藝大樓前舉辦「熱血挽袖護生命．智慧用氣享安心」公益活動。圖／縣府提供

捐血 新竹 新竹瓦斯公司

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