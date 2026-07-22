竹市花燈工藝巨擘蕭在淦藝師辭世 高虹安：感念畢生傳承精神

新竹地區花燈製作重要代表、也是台灣工藝之家及傳統工藝保存者的蕭在淦藝師，於20日晚間辭世，新竹市政府對此深感哀痛與不捨。市長高虹安表示，感念蕭在淦年近百歲仍持續推動花燈工藝保存與傳習，其笑談花燈的生動姿態仍歷歷在目，其作品的璀璨光影將永留人心。

高虹安說明，蕭在淦出生於日治時期昭和2年(1927年)，自幼即對手工藝很喜愛，並於1937年10歲起開始接觸花燈製作，先後師承父親蕭清乞及糊紙師金伯等人，搭配其與生俱來、無需構圖也不用打草稿的天賦異稟，在1970年代起專心投入花燈創作，多次參加新竹都城隍廟元宵花燈參賽，獲獎無數，更於1991至1993年連續三年榮獲特優獎，因而獲頒金匾獎—「金門保障」複刻小匾額一座，其花燈技藝有目共睹。

高虹安說，蕭在淦花燈工作室於2006年入選行政院文化建設委員會（今文化部）評定之「臺灣工藝之家」，並於2024年4月2日獲指定登錄為新竹市傳統工藝「花燈」保存者，成為花燈工藝保存與推廣的重要據點。

高虹安指出，文化部並於20日下午公告蕭在淦榮獲「第七屆國家文化資產保存獎」保存傳承類殊榮，惟未能親自出席後續頒獎典禮，令人深感惋惜。有幸其女兒蕭彩罄等人自幼耳濡目染，長期擔任蕭在淦花燈製作與教學左右手，花燈技藝在後代及傳習學員的接力下傳承不息。

高虹安說，蕭在淦從事花燈創作與教學歷經近90年不輟至終，以其生命見證台灣歷史，更帶動竹市花燈工藝發展，如今蕭藝師雖已離世，但他親手點亮的那盞傳統文化之燈將永存市民心中。市府與文化界同感追思與不捨，原策畫今年11月中舉行的「蕭在淦藝師百歲花燈特展」將如期進行，邀請各界好友於年底一同前往241藝術空間欣賞蕭藝師花燈生涯不凡光芒。