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苗栗縣政府三箭給釣竿 協助弱勢100人自立穩定就業

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天宣布三箭，包括考照補助、培力津貼及穩定就業獎勵，給「釣竿」協助弱勢自立穩定就業。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天宣布三箭，包括考照補助、培力津貼及穩定就業獎勵，給「釣竿」協助弱勢自立穩定就業。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府今天宣布三箭，包括考照補助、培力津貼及穩定就業獎勵，給「釣竿」協助16歲以上低收及中低收入戶失業、待業或無勞健保從業者，目標第一年協助100人自立穩定就業，苗栗家扶中心主任蔡慶珉肯定起正面作用，將轉告有需求家庭。

苗栗縣低收及中低收入戶就業獎勵補助計畫規畫三箭，第一箭考照補助，參加並到考今年全國技術士技能檢定，考試結束後3個月內即可申請報名費補助，每次最高3000元，1年最多2次。

培力津貼部分，未從事全職工作及未參與全日制職訓者，參加社政、勞政或委託民間團體，辦理的非全日制職前訓練、就業促進及培力課程，合計達15小時以上，每次即可申請最高3000元津貼，1年1次為限。

穩定就業獎勵部分，社工轉介至勞政單位開案，並成功推介就業，於同一事業單位每周工時達35個小時以上，持續就業滿3個月，發放6000元獎勵，滿6個月後再加碼6000元，1年次為限。

副縣長賴香伶、縣府勞動及青年發展處長王浩中等人，今天低收及中低收入戶就業獎勵補助計畫，他們表示，縣府去年試辦低（中低）收入戶取得技術士證照試辦計畫，補助學習一技之長，提升職場競爭力，今年更加開放，鼓勵走出來考照、職訓，給釣竿協助自立穩定就業。

勞青處呼籲符合低收、中低收入戶成員，年滿16歲以上，具有工作能力與意願者，低收及中低收入戶失業、待業或無勞健保從業者，踴躍參與計畫翻轉未來。

低收入戶 苗栗縣

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