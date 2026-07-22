苗栗縣政府三箭給釣竿 協助弱勢100人自立穩定就業

新竹地區花燈製作重要代表、也是台灣工藝之家及傳統工藝保存者的蕭在淦藝師，於20日晚間辭世，新竹市政府對此深感哀痛與不捨。市長高虹安表示，感念蕭在淦年近百歲仍持續推動花燈工藝保存與傳習，其笑談花燈的生動姿態仍歷歷在目，其作品的璀璨光影將永留人心。

2026-07-22 13:41