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竹南鎮圖書館8月3日起閉館搬遷 10月底進駐獅山公園「李科永二館」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
李科永二館空間寬敞，未來將主打「親子兒童圖書館」，內部二期裝修工程，昨已完成第二次公開招標，將配合搬遷作業同步施作。圖／竹南鎮公所提供
李科永二館空間寬敞，未來將主打「親子兒童圖書館」，內部二期裝修工程，昨已完成第二次公開招標，將配合搬遷作業同步施作。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣竹南鎮公所耗資1.2億元打造的李科永紀念圖書館二館即將完工，陪伴鎮民近40年的竹南鎮立圖書館也將迎來大轉變，將於8月3日起閉館搬遷；公所表示，新館預計10月底完工，屆時將以全新的閱讀空間迎接鎮民。

竹南鎮公所表示，位於獅山公園旁的的李科永二館空間寬敞，未來將主打「親子兒童圖書館」，內部規畫全面升級，去年底也另外籌措1700萬元進行二期內部裝修工程，昨已完成第二次公開招標，將配合搬遷作業同步施作。

至於7層樓的舊館空間利用，公所則指出，舊館位處學區且鄰近鎮公所與美術館，陪伴在地人走過漫長歲月，各樓層除了2樓將改為山佳考古文物存放及展覽區外，未來將維持1樓閱報服務，3、4樓閱覽室原本就是學生暑假K書熱門場所，也會保留；5、6、7層的鎮史資料庫、會議室、教室功能都將維持不變。

另外，8月3日至10月30日搬遷期間，舊館將暫停借還書及通閱服務，民眾不必擔心逾期問題，系統會自動延後還書期限。閉館期間舊館僅開放1樓閱報區，若民眾有借還書或自修需求，請移駕至「李科永紀念圖書館」辦理，相關業務可撥打專線（037-463043）洽詢。

竹南鎮立圖書館將於8月3日起閉館搬遷，期間舊館僅開放1樓閱報區，未來除了2樓將改為山佳考古文物存放及展覽區外，各樓層功能將予以保留。記者吳傑沐／攝影
竹南鎮立圖書館將於8月3日起閉館搬遷，期間舊館僅開放1樓閱報區，未來除了2樓將改為山佳考古文物存放及展覽區外，各樓層功能將予以保留。記者吳傑沐／攝影

圖書館 苗栗縣

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