竹風好市集招募店家 消費滿百抽iPhone 18 Pro、Gogoro

新竹市政府9月至11月將再辦「竹風好市集」，即日起招募特約合作店家。市長高虹安表示，今年擴大串聯舊城商圈，推出「消費滿百集點抽獎」及「月月抽、最終抽大獎」機制，盼吸引民眾持續走進舊城消費，帶動商圈人潮與消費商機。

新竹市政府將舉辦年度「竹風好市集」，延續去年串聯市集與商圈的模式，即日起至8月16日中午12時公開招募特約合作店家，除擴大合作商圈範圍，今年更推出「消費滿百、集點又抽獎」及「月月抽、最終抽大獎」機制，希望吸引民眾持續走進舊城消費，為商圈創造更多人潮與商機。

高虹安表示，市府持續透過特色活動串聯商圈發展，藉由節慶策畫與消費回饋，將活動人潮轉化為地方商機。去年竹風好市集以「周周不同主題」方式舉辦11周，串聯超過500家市集攤商及周邊合作店家，吸引逾25萬人次參與，創造超過3100萬元消費效益，成功打造竹市具代表性的周末市集品牌，也有效帶動舊城商圈買氣。

高虹安指出，今年活動除擴大市集與舊城商圈合作範圍，也升級推出消費集點及抽獎機制，民眾只要在特約合作店家或竹風好市集單筆消費滿100元，即可獲得1點及1次抽獎資格，希望提高民眾再次造訪及消費意願，讓活動效益轉化為店家實質收益，持續活絡舊城商圈。

市府表示，今年每月將抽出Apple iPhone 18 Pro、MacBook Neo、Nintendo Switch 2及Apple Watch 11等獎品，活動結束後還將加碼抽出Gogoro VIVA MIX Belt電動機車，透過「月月抽、最終抽大獎」方式，鼓勵民眾持續參與消費。

市府也邀請舊城商圈店家及竹風好市集品牌踴躍加入特約合作店家，合作店家可免費參與，並獲得活動識別物，市府也將透過LINE官方帳號、活動官網及「跟風玩新竹」臉書粉絲專頁等管道協助宣傳，提升店家曝光度，盼透過公私協力，吸引更多民眾走進舊城、支持在地品牌。

市府表示，特約合作店家招募（https://reurl.cc/1lgaRW）自即日起至8月16日中午12時截止，歡迎符合資格店家踴躍報名參與。

新竹市政府9月至11月將再辦「竹風好市集」，即日起招募特約合作店家。圖／新竹市政府提供

新竹市政府9月至11月將再辦「竹風好市集」，即日起招募特約合作店家。圖／新竹市政府提供