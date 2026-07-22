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苗栗市紫園禮堂8月1日現場徵才 勞青處臉書按讚分享抽星巴克禮券
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署8月1日在台灣中油紫園禮堂（苗栗市為公路紫園1號）辦理現場徵才活動，苗栗縣政府勞工及青年發展處推出臉書粉絲專頁按讚分享抽星巴克咖啡禮券活動，歡迎欲求職、轉職民眾踴躍參加。
中油紫園禮堂8月1日上午9點至下午1點現場徵才活動，矽品精密、京元電子、中美矽晶、信邦電子、中國砂輪等23家廠商，提供1505個優質職缺，勞青處在臉書粉絲專頁「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」分享，並辦理300元星巴克咖啡禮券抽獎活動。
勞青處指出，參加抽獎者必須追蹤臉書，並按讚貼文公開分享，留言區 「08/01一起去 苗栗地區現場徵才活動」，並@2名朋友，活動8月1日下午1點截止，8月31日前公布得獎名單。
至於更多求職求才服務內容，可上台灣就業通網站（ https://www.taiwanjobs.gov.tw ），或上班日免費客服專線0800-777888、苗栗就業中心037-358395查詢。
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