苗栗市紫園禮堂8月1日現場徵才 勞青處臉書按讚分享抽星巴克禮券

新北市政府為提升道路鋪面品質，讓市民享有更安全、舒適的行車環境，市府養護工程處自7月24日至27日晚間10時至翌日清晨6時，辦理中興路3段205巷口至寶橋路口道路銑鋪工程。施工期間將採車道調撥及部分路段封閉措施，提醒用路人提前改道通行，並配合交通管制人員指揮引導。

2026-07-22 09:41