大溪周六內柵仁安宮起駕遶境上千人車潮 警方交管用路人避開這些路段

桃園大溪警分局表示，25日（周六）大溪內柵仁安宮有遶境活動，預估上千信眾、30組陣頭及車隊參加，警方在老城區規畫129名警力及協勤民疏導交通疏導，呼籲民眾部分路段提前改道。

警方指出，周六活動當天下午1時自內柵仁安宮起駕，遶境隊伍行經內柵路、康莊路、慈湖路、復興路、和平路、普濟堂等主要道路；下午4時抵達普濟堂後休整，5時起分三梯次續行遶境，沿普濟路、金城路、康莊路、慈湖路、民權東路及文化路等路段行進。晚間8時30分，天主教方濟生活園區有活動預計10時結束。

大溪警分局長徐章哲表示，警方周六上午10時至午夜12時，將視現場人、車流狀況彈性交管，將依現場情形管制車輛禁止進入慈湖路及康莊路，要前往大溪市區的民眾，建議改由信義路銜接中華路通行；另晚間8時起，康莊路自天祥街口至文化路口規畫為行人徒步區，全面禁止汽車進入及路邊停車。