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影／頭份市圖書館新建案、六合國小擴充校園案用地「拍板定案」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦下午召開並主持「竹南頭份整體開發範圍五市地重劃區內頭份市圖書館興建研商會議」，邀頭份市長羅雪珠及市公所團隊、縣府團隊相關局處首長到場研商。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦下午召開並主持「竹南頭份整體開發範圍五市地重劃區內頭份市圖書館興建研商會議」，邀頭份市長羅雪珠及市公所團隊、縣府團隊相關局處首長到場研商。記者胡蓬生／攝影

苗栗頭份市發展快速，但圖書館空間狹小，市公所爭取在頭份國中旁的「整開五」公園用地興建大型圖書館；此外，六合國小學生數逐年增加，校地空間不足，相鄰的市有地及私人地約有1248坪，縣府與市公所透過「以地換地」提供校區擴建，兩項方案今天下午在縣府協調後都拍板定案。

縣長鍾東錦下午召開並主持「竹南頭份整體開發範圍五市地重劃區內頭份市圖書館興建研商會議」，邀頭份市長羅雪珠及市公所團隊，縣府團隊相關局處首長到場研商，針對頭份市圖書館興建及六合國小用地取得等重要議題交換意見，盼土地資源整合運用，提升頭份地區教育、文化及公共服務品質。

頭份市是全縣唯一人口突破10萬人的城市，但圖書館空間狹小，頭份市公所因應地方發展及閱讀服務需求，提出新建圖書館構想，但目前市區內並沒有兼具規模、區位及使用條件的適當公有地，因此研議利用「整開五」市地重劃案取得公園用地部分空間，作為未來圖書館興建基地，相關規畫必須兼顧文化設施需求，也必須審慎考量公園配置、滯洪功能、工程經費及開發期程等因素。

針對圖書館新建案，包括頭份國中、市公所都傾向調整後的B方案，這項方案調整後，不需增加工程經費，可依原計畫在明年8月點交土地，提供市公所籌建地上3層、地下2層的圖書館建築，初估經費逾7億元，此外蟠桃社區活動中心也將一併施設。

此外，六合國小鄰近頭份尚順廣場的熱鬧商圈，且周邊住宅區，入學新生愈來愈多，如不擴充校區，將無空間可用，校旁緊鄰的1248坪土地，其中市有地占了三分之二，另外三分之一為私有地，其中市有地將無償提供縣府作為校區，另外三分之一土地將以協議價購方式取得。

頭份市公所爭取在頭份國中旁的「整開五」公園用地興建大型圖書館。圖／苗栗縣政府提供
頭份市公所爭取在頭份國中旁的「整開五」公園用地興建大型圖書館。圖／苗栗縣政府提供

頭份市公所爭取在頭份國中旁的「整開五」公園用地興建大型圖書館；此外，六合國小學生數逐年增加，校地空間不足，將爭取緊鄰的1248坪市有地及私有地作為校區擴建空間。圖／苗栗縣政府提供
頭份市公所爭取在頭份國中旁的「整開五」公園用地興建大型圖書館；此外，六合國小學生數逐年增加，校地空間不足，將爭取緊鄰的1248坪市有地及私有地作為校區擴建空間。圖／苗栗縣政府提供

頭份 圖書館 鍾東錦 苗栗

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