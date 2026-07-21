拱天宮第二香客大樓落成…媲美海景商務飯店 更首見宗教膠囊旅館

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮徒步往北港進香人數年年創新高，今年進香報名人數逼近50萬人，原先香客大樓已無法負荷進香的人潮，廟方3年前開始動工新建第二香客大樓，今天舉辦落成啟用典禮，不僅提供媲美商務飯店的海景4人房型，更設置了專為個人香燈腳或青年背包客設計的膠囊旅館。

第二香客大樓分為A、B兩棟，4層樓建築，共規畫82間套房、5間團體通鋪及54床膠囊旅館；其中宗教景觀膠囊旅館是全台首創，可以看得出管委會的用心與與時俱進，相當前衛。

拱天宮管理委員會表示，大樓1樓特別為獨行香燈腳或青年背包客打造54間膠囊旅館，提供兼具隱私與平價的住宿選擇；2至4樓則規劃高級套房、4人房、6人房及團客通鋪，視野開闊可俯瞰海景，還有五星級衛浴設備；營運方面更與育達科技大學餐旅經營系合作，導入飯店級標準化房務，全面提升服務品質。

拱天宮管委會指出，為緩解進香期間與每逢假日信眾「一床難求」的住宿困難，故興建第二香客大樓，邀請全台信眾前來參拜祈福，並體驗全新完工的第二香客大樓；至於第二香客大樓的預約規範與入住須知，近期將於白沙屯拱天宮官方網站及現場同步公告，請信眾密切留意。

參與盛會的立委陳超明也表示，在交通動線部分，他繼成功爭取北側聯絡道，通車多年後，為了完善整體動線，又成功爭取南側聯絡道，目前已在加緊施工中，預計明年能完工通車。另白沙屯宗教文化園區的雛形在交通及管委會的規劃下已臻完備，未來鄉親與信徒來參拜會更方便。