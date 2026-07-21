苗縣便民快e通2.0啟用 新增智慧推薦主動服務

苗栗縣政府線上申辦平台「便民快e通」上線滿1週年，今天宣布系統升級2.0版，最大亮點為導入「猜你需要」智慧推薦服務，透過單一平台，從「被動查詢」進化為「主動服務」。

苗栗縣政府數位研考處處長黃智群指出，「便民快e通」自去年上線以來，整合縣府跨局處線上申辦服務，包括社會福利、教育、稅務、警政、消防、工商、長照、衛生及環境等業務，提供40項線上申辦服務，截至目前，平台已累計受理逾1119件申辦案件，大幅減少民眾往返機關臨櫃辦理的時間與成本。

黃智群表示，為持續優化為民服務品質，系統進行全面升級。這次「便民快e通2.0」新增「猜你需要」智慧推薦功能，透過使用者行為分析與資料整合，主動推播民眾可能需要的服務項目，讓平台從過去「被動查詢」進化為「主動服務」，更貼近民眾需求。

此外，縣府推動數位治理及活絡地方經濟推出的「苗栗幣」，自7月10日上線以來，註冊人數已突破4萬2000人。數研處表示，未來「便民快e通2.0」將結合苗栗幣點數機制，民眾線上申辦除可節省臨櫃往返時間，也能享有更實質、有感的回饋。