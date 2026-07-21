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桃美館人行連通空橋竣工 打造文化新地標

中央社／ 桃園21日電

桃園市立美術館人行連通空橋工程竣工。桃園市長張善政今天視察時表示，空橋將桃園市兒童美術與桃園市立美術館串聯，未來可共享展覽資源、支援空間運用，成為最新文化地標。

桃園市立美術館新建人行連通空橋，橫跨中壢區高鐵南路，將興建中的桃園市立美術館（大美術館）與桃園市兒童美術館（小美術館）相互串聯，全長76公尺、寬4.7公尺，工程經費約新台幣1.34億元，今年5月驗收完成。

張善政上午前往中壢區視察空橋工程竣工時表示，經重新檢討美術館規劃，將總經費由原本的37億元增至58億元，增加的數額全數由市府承擔；市府日前也與法國龐畢度中心簽署合作備忘錄，期盼透過國際展覽交流，將大美術館打造為世界級的藝文新地標。

桃園市立美術館指出，主體建築及主要機電工程預計今年底前完成，內部裝修工程同步辦理招標，預計明年進場施工、民國117年第一季正式開館，未來大、小美館皆採展廳驗票方式，公共服務區則免票開放，民眾可自由使用咖啡廳、親子空間、文創商店及藝文推廣空間等設施；兩館停車需求將整合於大美館，並透過人行連通空橋串聯場館服務機能。

桃園市政府工務局新建工程處指出，人行連通空橋施工期間克服上方緊鄰機場捷運軌道、下方有高鐵隧道等限制，以「輕、透、亮」為設計核心，選材及設計美學整合兒美館與美術館意象，採大跨距且落柱少、以扁鋼斜撐使視覺更輕巧、設置懸臂式玻璃欄杆提升通透性，以及透過橋面照明設計串聯兩館立面等特色。

張善政 美術館 桃園

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