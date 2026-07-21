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白沙屯拱天宮第二香客大樓落成 首見宗教膠囊旅館

中央社／ 苗栗縣21日電

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香已是全國宗教盛事，拱天宮管委會斥資新台幣5.2億元興建第二香客大樓今天落成剪綵，將提供多種房型，尤其首見宗教景觀膠囊旅館。

拱天宮管理委員會主委洪文華表示，近年參與白沙屯媽祖徒步進香的「香燈腳」大幅成長，今年報名人數突破46萬人，再創歷史新高，民國99年啟用的第一香客大樓已不敷使用，進香期間或連續假期幾乎都一床難求。經委員會提案興建第二香客大樓後，於112年5月動土，歷時3年多，今天舉行落成剪綵典禮。

洪文華指出，第二香客大樓為4層樓建築，全面提升軟硬體設施規格，除提供2人、4人、6人及通舖等多種房型，另配合媽祖意象打造全台唯一宗教景觀膠囊旅館54床，兼顧進香團體與背包客住的需求，別具特色，整體住宿量能達到800人左右。

拱天宮表示，第二香客大樓將與育達科技大學餐旅經營系產學合作，導入飯店級標準化房務智慧管理流程，近期進行試營運，一切步上正軌後正式營運，同時對外公布收費標準。

苗栗縣長鍾東錦、民進黨秘書長徐國勇、立委陳超明、邱鎮軍、苗栗縣議長李文斌等人出席典禮。鍾東錦在剪綵儀式後參觀香客大樓內部格局，他表示，香客大樓一邊向海可擁海景、欣賞落日餘暉，另一邊面山可以看山景，不論看山或看海，都是絕美的景緻，對縣內的宗教文化、觀光旅遊發展都大有助益。

鍾東錦感謝交通部觀光署挹注資源，支持改善停車場鋪面並增闢拱天宮聯絡道等交通建設，他說，縣府另與鎮公所合作，計畫將第九公墓遷葬後闢為大客車停車場，未來可讓媽祖信眾享受更舒適、便利的交通服務。

媽祖 白沙屯媽祖 苗栗縣

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