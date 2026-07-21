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機捷A10橋下空間活化動土 桃園市打造0.45公頃公園

中央社／ 桃園21日電

桃園市長張善政今天出席「蘆竹區機場捷運A10站橋下空間再利用工程」動土典禮表示，市府活化機捷橋下閒置空間，打造全齡公共場域，工程預計240天，目標明年3月完工。

張善政表示，這件案子由地方提出建議，市府完成會勘、編列預算後推動，並由桃園大眾捷運公司提供橋下空間。工程將原本閒置空間轉化為兼具休憩、運動、遊戲及交流功能的全齡公共場域，規劃親子、長者及各年齡層皆可使用的休閒設施，提升土地使用效益及地方生活品質。

張善政指出，近年市府持續推動蘆竹建設，包括山鼻里市民活動中心預計今年底前啟用，機捷A11赤塗路道路新闢工程今年5月通車，山鼻坑子溪人行步道持續施工，光明滯洪池景觀設施也已啟用，未來將持續盤點可活化空間，完善地方公共建設。

蘆竹區公所表示，工程基地位於機捷A10站對面橋下，面積約0.45公頃，以「翎角鴞飛翔、坑子溪畔牧牛」為設計意象，融入翎角鴞生態、坑子溪及五酒桶山等在地元素，規劃特色遊戲區、體健區、籃球場、挑戰區及活動廣場，打造山鼻地區親子活動、運動休閒及社區交流據點。

桃園 桃園市 張善政

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