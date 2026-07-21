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苗栗路邊停車收費一國多制惹議 縣府協調可望明年同調

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公有路邊汽車停車格收費一國多制，縣府協調可望明年元旦同調。聯合報系資料照
苗栗縣公有路邊汽車停車格收費一國多制，縣府協調可望明年元旦同調。聯合報系資料照

苗栗苗栗市、頭份市、竹南鎮公有路邊汽車停車格收費，縣府今年統一管理，但因原系統及契約時間不同，一國多制惹議，縣府協調整合，可望明年元旦起全縣約3000格停車智慧收費同調。

縣府今年統一苗栗市、頭份市、竹南鎮路邊停車收費管理，目前都納入縣府「苗栗通」APP智慧交通整合平台，但竹南鎮部分，目前仍是使用介接的方式，縣府交通工務處指出，苗栗縣公有路邊停車場委託經營管理案標租案，縣府最近完成簽約，苗栗市、頭份市2453格，建置路邊停車智慧化設備，目標明年元旦啟用，同一家廠商經營管理。

不過，竹南鎮525格於2021年6月開始即以全智慧化政策收取路邊停車費，契約至2030年6月，因經營廠商自行開發「停車大聲公」APP繳費，及自動扣繳程式，以致多元支付管道等不同調，「苗栗通」APP目前也僅能以介接的方式連接，也爆出議論。

先前民眾投訴反映，停車在苗栗市、頭份市，利用第三方支付平台自動扣款，繳交停車費沒有問題，未料，停車在竹南鎮，10元的停車費，卻收到逾期催繳的平信，一查才發現平台並沒有扣繳成功，查詢縣府才得知竹南鎮還要另下載自動扣繳程式，讓她錯愕「一國多制」。

交工處最近協調達成共識，竹南鎮路邊停車收費經營廠商願意配合，進行程式介面串接、資料交換、繳費整合等作業，希望明年元旦同步全縣一致繳費服務。

交工處指出，竹南鎮路邊停車可下載「停車大聲公」APP，並綁定繳費，如果要確認是否有未繳停車費用，可至官方苗栗縣政府路邊停車服務資訊網，或下載 「苗栗通」APP，或在四大超商補單使用多媒體機，輸入車號查詢。

苗栗 苗栗縣 苗栗市

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