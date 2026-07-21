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新竹縣府籲中央盡速畫設鳳山溪自來水水質水量保護區 守護飲用水安全

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣府指出，自2023年鳳山溪污染事件發生後，即主動整合環保局、工務處、產業發展處及台灣自來水公司第三區管理處等單位，每半年固定召開飲用水安全會議。記者郭政芬／攝影
縣府指出，自2023年鳳山溪污染事件發生後，即主動整合環保局、工務處、產業發展處及台灣自來水公司第三區管理處等單位，每半年固定召開飲用水安全會議。記者郭政芬／攝影

近日外界針對鳳山溪自來水水質水量保護區畫設進度提出質疑，新竹縣政府說明，鳳山溪自來水水質水量保護區是依「自來水法」第11條規定辦理，其畫設權責屬經濟部及台灣自來水公司，須由台灣自來水公司提出畫設規畫，送經濟部審議核定後公告實施。縣府始終秉持積極配合態度，全力協助中央及自來水公司推動相關作業，並期盼中央儘速完成畫設，共同守護新竹縣民飲用水安全。

縣府表示，社會大眾常將「自來水水質水量保護區」與「飲用水水源水質保護區」混為一談，兩者法源依據、主管機關及目的皆有所不同。其中，「自來水水質水量保護區」由經濟部主管，主要目的在涵養整體水源及集水區環境；「飲用水水源水質保護區」則由環境部及地方政府主管，以確保取水口飲用水水質安全為目標。

目前新竹縣頭前溪及鳳山溪範圍內的飲用水水源水質保護區及取水口一定距離範圍均已完成畫設，而鳳山溪自來水水質水量保護區，目前仍由台灣自來水公司第三區管理處研擬畫設草案、送交經濟部審議補件中。兩個保護區的畫設對河川水質具雙重保護作用，縣府希望經濟部能盡速畫設完成，確保河川取水無疑，民眾用水來源安全。

縣府指出，自2023年鳳山溪汙染事件發生後，即主動整合環保局、工務處、產業發展處及台灣自來水公司第三區管理處等單位，每半年固定召開飲用水安全會議，持續追蹤關西地區汙染源管理、違章工廠查處、水質監測成果，以及鳳山溪自來水水質水量保護區、汙水下水道畫設與規畫進度，並積極提供各項行政協助。

最近一次於5月19日召開，針對2025年10月至2026年3月關西地區稽查管制進度追蹤成果，共執行150件次汙染列管事業稽查、21件陳情稽查，其中1件進行告發、3件經勸導後改善，其餘均無汙染環境情形。

縣府表示，113年起即提供水汙染列管事業資料供台水辦理畫設調查，並參與範圍檢討與修正。目前鳳山溪水質水量保護區申請案已於115年3月31日送交台水第三區管理處審查，預計畫設範圍為71.21平方公里，縣府將持續配合中央程序，加速推動。

新竹縣長楊文科則於今早縣政會報表示，2023年鳳山溪汙染事件發生後，縣府第一時間勒令兩家涉案工廠停工並遷離，跨局處聯合稽查，改善取水口周邊水質。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科則於今早縣政會報表示，2023年鳳山溪汙染事件發生後，縣府第一時間勒令兩家涉案工廠停工並遷離，跨局處聯合稽查，改善取水口周邊水質。記者郭政芬／攝影

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