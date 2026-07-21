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苗栗縣「便民快e通」2.0上線 48項服務網路代替馬路

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府與數位發展部合作「便民快e通」今天2.0版熱鬧上路，擴充到15局處48項服務。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府與數位發展部合作「便民快e通」今天2.0版熱鬧上路，擴充到15局處48項服務。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府與數位發展部合作「便民快e通」今天2.0版上路，擴充到48項服務，化被動為主動，根據大數據分析需求，創新「猜你需要」智慧推薦服務，介接MyData資料庫，苗栗縣幅員廣大，過去可能必須請假一、二天辦理的事項，網路代替馬路搞定。

數位發展部補助399萬元，縣府自籌60萬元，開發便民快e通，1.0版去年4月上線，提供敬老愛心卡等40項服務，縣府數位研考處統計目前900人加入會員，1119人次申辦服務，2.0版升級，新增8項服務，數發部資料創新司副司長陳怡君、縣府秘書長陳斌山，及數研處長黃智群等人啟動。

黃智群表示，1.0版40項服務跨10個局處，2.0版擴充到15個局處48項服務，改版最大亮點創先導入「猜你需要」智慧推薦服務，化被動查詢、申辦服務變主動，例如最熱門的敬老愛心卡項目，分析相關度，建議長期照顧、預走失愛心手鍊申請。

此外，新版持續簡化申辦流程並提升系統操作友善度，搭配服務類別、業務單位及關鍵字篩選，民眾可更有效率完成查詢與申辦，大幅減少查找時間與重複比對負擔，並深化與數位發展部MyData等跨機關資料串接，落實減證便民，提升整體行政效率。

數研處指出，「便民快e通」2.0線上申辦，即日起審查合格結案，前1000名可獲得50點「苗栗幣」回饋，另預計今年9月推出「苗栗幣」APP觀看「便民快e通」2.0宣傳影片活動，前500名完成觀看者，可獲得30點「苗栗幣」回饋。

陳怡君、陳斌山期許，「便民快e通」持續3.0、4.0等版本優化，尤其是苗栗縣幅員廣大，必須請假一、二天跑機關辦理，「便民快e通」只需透過電腦或手機，即可完成申辦，大幅減少往返政府機關的路途與時間，也有少紙化環保功用。

苗栗縣政府與數位發展部合作「便民快e通」今天2.0版熱鬧上路，擴充到15局處48項服務。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府與數位發展部合作「便民快e通」今天2.0版熱鬧上路，擴充到15局處48項服務。記者范榮達／攝影

苗栗 苗栗縣 數位發展部

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