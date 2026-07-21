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竹市監理站首創宮廟高齡換照 體檢、講習、換照一次搞定

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市監理站今天首創結合宮廟與醫院資源，在天公壇、新生醫院推出體檢、講習、換照一站式服務，吸引近百名長者參與，68人現場完成換照。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站今天首創結合宮廟與醫院資源，在天公壇、新生醫院推出體檢、講習、換照一站式服務，吸引近百名長者參與，68人現場完成換照。圖／新竹市監理站提供

因應70歲高齡駕駛換照新制，新竹市監理站今天首創結合宮廟與醫院資源，在天公壇、新生醫院推出體檢、講習、換照一站式服務，吸引近百名長者參與，68人現場完成換照，盼減少長者奔波，提升換照便利性與交通安全。

為優化「高齡駕駛人定期換照新制」關懷服務，新竹市監理站首創結合宮廟與體檢醫院同一地點優勢，今天上午9時在新竹市天公壇、新生醫院推出70歲以上高齡者體檢、講習及換照一站式服務。講習共2小時，分2堂進行，第1堂著重現行道安政策、法規宣導及駕駛新知，並搭配實際案例與長者互動。

第2堂課程則以互動操作「危險感知模擬情境」為主，透過模擬提升高齡者的用路安全觀念與技能。活動現場反應熱烈，吸引近百名高齡者參與，其中68人直接完成換照，不少長者直呼：「新竹市監理站服務真的很讚」，並肯定一站式服務減少往返奔波。

新竹市監理站表示，交通部已修正道路交通安全規則第52條之2，自今年5月31日起實施高齡換照新制，將定期換照年齡由75歲下修至70歲，並採分齡關懷方案。

其中70歲至未滿75歲長者完成體格檢查及道路交通安全講習後，可換發有效至75歲的駕照；75歲以上則維持每3年換照1次，除體檢、講習外，還須通過認知功能測驗，或提出無中度以上失智症證明。

新竹市監理站說明，新竹市因竹科帶動大量年輕人口，長期是全台高齡人口占比較低的城市之一，目前70歲以上長者約3萬8000至4萬人，但隨著台灣邁入高齡社會，人數仍持續增加。

新竹市監理站站長黃友川表示，新制的核心是以關懷長輩交通安全為前提，確保高齡者不論是開車或騎車，都能更安全、更安心。新竹市監理站呼籲長輩們收到高齡換照通知書後記得按時辦理體檢並參加講習及換照，守護自己與他人的用路安全，共創高齡友善的交通環境。

新竹市監理站今天首創結合宮廟與醫院資源，在天公壇、新生醫院推出體檢、講習、換照一站式服務，吸引近百名長者參與，68人現場完成換照。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站今天首創結合宮廟與醫院資源，在天公壇、新生醫院推出體檢、講習、換照一站式服務，吸引近百名長者參與，68人現場完成換照。圖／新竹市監理站提供

新竹市監理站今天首創結合宮廟與醫院資源，在天公壇、新生醫院推出體檢、講習、換照一站式服務，吸引近百名長者參與，68人現場完成換照。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站今天首創結合宮廟與醫院資源，在天公壇、新生醫院推出體檢、講習、換照一站式服務，吸引近百名長者參與，68人現場完成換照。圖／新竹市監理站提供

高齡駕駛 新竹 交通部

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