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吳旭智推「銀銀共學」 讓竹北長輩在AI時代長出新自信

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
國民黨竹北市長參選人、新竹縣議員吳旭智近期在社區教AI課程，持續帶領長輩接觸AI。圖／吳旭智提供
國民黨竹北市長參選人、新竹縣議員吳旭智近期在社區教AI課程，持續帶領長輩接觸AI。圖／吳旭智提供

國民黨竹北市長參選人、新竹縣議員吳旭智近期在社區教AI課程，持續帶領長輩接觸AI，他表示，將提出「銀銀共學」，長輩不必追上每一項新科技，但城市應該提供友善的學習機會。

吳旭智表示，未來將串聯竹北有意願的鄰里，鼓勵已經學會、願意分享的長輩成為熟齡種子學員，可依照實際需求安排LINE、拍照、交通、醫療掛號、防詐及AI創作等課程，讓同齡人教同齡人，有時候更知道哪裡聽不懂，也更願意慢慢再說一次。也讓長輩不用跑遠，在自己的里就能持續接觸不同AI主題。

竹北65歲以上人口約占9.9%，相較全國20.06%是一座年輕、有活力的城市。吳旭智表示，竹北許多長輩健康、有能力，智慧型手機普及率高，正因具備這些條件，現在就是建立樂齡數位學習環境成本最低、條件最好的時機。

吳旭智指出，各社區常常舉辦銀髮族的活動，如何讓這些活動更進一步結合政府的政策，這是未來可以推動的地方。舉例來說，長者們對於使用敬老愛心卡搭乘計程車，會遇到叫不到計程車的情況。社會處跟計程車公司都有建議，長者可以透過APP來叫車，這樣能更順利地叫到支援敬老愛心卡的車輛。

吳旭智表示，只要這類的數位落差可以透過社區的課程來弭平，未來許多對長者有益的政策（例如敬老愛心卡的推動）就能更加快速。社區課程如何與政府現有的政策更進一步整合，這是他未來會有系統地來推動的一個方向。

他也提出「銀銀共學」，讓科技學習回到人的身上。讓長輩從會使用、敢嘗試，到願意分享、陪伴別人，在學習中長出自信，把原本的活力轉化為社區互助的新力量。

吳旭智也提出「銀銀共學」，讓科技學習回到人的身上。讓長輩從會使用、敢嘗試，到願意分享、陪伴別人，在學習中長出自信。圖／吳旭智提供
吳旭智也提出「銀銀共學」，讓科技學習回到人的身上。讓長輩從會使用、敢嘗試，到願意分享、陪伴別人，在學習中長出自信。圖／吳旭智提供

竹北 吳旭智 新竹縣

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