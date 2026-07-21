桃市蘆竹A10站橋下大變身 領角鴞主題遊戲場明年3月登場

機場捷運A10山鼻站對面約0.45公頃橋下空間，長期閒置為草坪及空地，桃市府與交通部鐵道局投入4000萬元推動活化工程，預計工期240天，明年3月完工啟用。市長張善政今主持動土典禮時宣布改造工程正式啟動，未來將打造兼具休憩、運動、親子遊憩及交流功能的全齡特色公共空間。

蘆竹區公所表示，該基地現況多為閒置草坪，公所向交通部鐵道局申請約0.45公頃用地，並獲同意無償提供公共利益使用。市府以「閒置空間再生」為理念，透過整體規畫提升土地使用效益，改善地方公共空間品質。

公所指出，本案以「領角鴞飛翔、坑子溪畔牧牛」為整體意象，並以「共遊山鼻五桶酒山林」為設計主軸，結合領角鴞生態、坑子溪自然景觀及五桶酒山地景等在地特色，打造兼具自然教育與地方文化意涵的特色遊戲空間。

規畫內容包括全齡特色遊戲區、體健區、籃球場、挑戰區及活動廣場等設施，並設置以領角鴞為主題的組合遊具，增加兒童探索與互動體驗。此外，也將增設機車停車區、休憩座椅及周邊環境改善工程，提升橋下空間整體機能與舒適度。

張善政表示，感謝交通部鐵道局支持橋下空間活化，也感謝議員在議會提出建議。未來橋下空間將設置兒童遊戲場、體能設施及球場等，提供附近居民更完善的休憩環境；山鼻市民活動中心預計今年底完工，加上A11站附近茨圖路今年5月已通車，山鼻地區生活機能逐步完善。市府將持續推動公共建設，讓居民實際感受地方建設成果。

蘆竹區公所表示，橋下空間完工後，將成為山鼻地區重要的休閒據點，並與年底完工的山鼻市民活動中心串聯，形成完整的親子休閒與活動場域，不僅提升居民生活品質，也有助凝聚地方認同。