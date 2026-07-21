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草莓育苗爆發缺水危機 溪床下陷3處引水口變高難取水 今同步施工解決

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
巴威颱風過境造成大湖鄉汶水溪、大湖溪部分河道受水流沖刷下陷，導致灌溉用的圳溝進水口位置變高無法引水。圖／取自邱鎮軍臉書
巴威颱風過境造成大湖鄉汶水溪、大湖溪部分河道受水流沖刷下陷，導致灌溉用的圳溝進水口位置變高無法引水。圖／取自邱鎮軍臉書

巴威颱風過境造成大湖鄉汶水溪、大湖溪部分河道受水流沖刷下陷，導致灌溉用的圳溝進水口位置變高無法引水，農友育苗一下子無水可用，立委邱鎮軍接到農友反映，昨天邀農田水利署、水利署第二河川分署等單位人員勘受災的大湖溪、汶水溪，決定今天增闢引水口並同步施工，解決莓農育苗的危機。

邱鎮軍表示，上周六7月18日他接到大湖農友反映「田快要沒水用了！」，每年7至8月是草莓育苗期，在夏天的高溫下，草莓苗非常脆弱，一刻都不能缺水，只要幾天沒水灌溉，幼苗就會直接枯死。到了9月就沒有健康的草莓苗可移植到田裡，整批心血可能全軍覆沒。

他說，接到電話後立刻聯繫水利署第二河川分署與農田水利署，拜託對方上班後用最快速度來大湖一趟，很感謝二河署與農水署，昨天周一上班日就到大湖現地勘查3個出狀況的地點，今天將同步開始施工解決引水問題。

邱鎮軍表示，農水署今天會先直接在河道旁增設新的引水溝渠，把水引回圳溝，讓大家都有水可以用；下個階段就是整個改善，請草莓農友和鄉親放心，他們會用最快的速度把水送進田裡，跟大家一起守護今年的大湖草莓。

大湖地區農會表示，大湖草莓、高接梨是全鄉的農產命脈，其中草莓栽種面積約400公頃，目前草莓園尚未移植草莓苗，並無災情，大湖鄉南區的高接梨也未出現大災情，相當幸運，不過鄉內多條道路受損，反而災情最重，在縣府和鄉公所努力下已搶通，希望未來復舊工程也能早日進行，讓農產運輸也能順暢通行。

巴威颱風過境造成大湖鄉汶水溪、大湖溪部分河道受水流沖刷下陷，導致灌溉用的圳溝進水口位置變高無法引水。圖／取自邱鎮軍臉書
巴威颱風過境造成大湖鄉汶水溪、大湖溪部分河道受水流沖刷下陷，導致灌溉用的圳溝進水口位置變高無法引水。圖／取自邱鎮軍臉書

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