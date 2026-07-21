新竹基層公務員控申訴職場霸凌被踢皮球 市府衛生局：已啟動調查程序

本報接獲讀者投訴，對方以書信指稱，自己是新竹一名基層衛生所服務超過15年的公務員，卻疑似遭受職場霸凌，所服務的衛生所已脫離⾏政中立與專業管理的常軌，主管公然以「 ⽩ 癡 」等⾔語霸凌下屬 ， 甚至威脅新進職代若敢反 映意⾒，未來將阻擋其轉正機會，而投訴人向新竹市衛生局申訴，卻遭該機關踢冷漠、皮球處理，因此希望市府政風處能介入，相關單位也要正式職場霸凌，並建立透明調查機制。

對此，衛生局表示，衛生局一向重視員工權益及友善職場環境，於接獲該名員工提出申訴後，即依相關規定啟動處理程序，並於法定期限內完成相關作業，依法保障當事人權益。衛生局指出，衛生局所屬各衛生所屬職業安全衛生法適用的事業範圍，相關人員均適用職場霸凌防治新制。

衛生局說，接獲申訴案件後，已依規定於期限內移請新竹市政府勞工及青年處協助辦理，目前案件已進入受理調查程序，後續將由權責機關依法、公正、客觀進行調查。同時，局內也持續提供員工協助方案及相關協助機制，持續給予支持與關懷。

該投訴人說，他所服務的衛生所早已脫離行政中立與專業管理的常軌，主管上任後不僅公開宣稱「以前的事都不算 、 也不管」，更無視公務運作流程，強行要求一切必須遵照其個人意志，從每日盯著拆紙箱、垃圾分類、倉庫擺放等瑣事，到無視業務專業、隨意將不屬於他人的業務強壓給下屬，當下屬試圖理性討論專業業務分配時，換來的卻是咆哮語辱罵。

投訴人說，主管公然以「白癡」等言語霸凌下屬，甚至威脅職代，這種將行政機關「家 ⾂ 化」的作風，不僅造成業務分配紊亂，也造成基層公務員心理恐懼。

投訴人指出，他依循法定管道向主管機關新竹市衛生局申訴，對方卻以不了解他具備公務員身分為由，將案件草率轉送至勞青處，更荒謬的是，勞青處調查發現他是正式公務員，又將案件轉回衛生局，期間衛生局遲未進行任何約詢、調查或實質處理。

投訴人要求，請市府政風處介入，對本案及衛生局的處理程序展開公開且公正的調查。另外應建立透明調查機制，別再用行政程序漏洞來推卸責任。職場霸凌不應該成為基層公務員的日常。