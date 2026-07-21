桃園「龍潭轉運站」未啟用已轟動 站名5字招牌不存在？key上去的？

桃園市龍潭轉運站訂九月底、十月初啟用，因為對中長程轉運、觀光助益大，地方相當期待。不過近日車站屋頂「龍潭轉運站」五個大字，在網路引起討論，原因是遠望尤其拍照，看起來像在照片另外後製key（鍵盤）上去的字，網友甚至好奇，質疑現場是不是真有這五個大字？

龍潭在地人上網留，強調轉運站屋頂是真的有字，每個字背後有金屬支架固定，網路討論聲量高，網友不禁說「這是哪個天才，設計成本低，宣傳效果極高」 。

市府交通局對轉運站還沒啟用，已經有這麼多關注感到意外，表示原本的設計就是和現在看到的一樣，當初是希望簡單明瞭，讓乘客可以在車流量的路上，可以很清楚看見轉運站位置，方便辨識，至於是否會過於簡化造成乘客的不便，可以再評估，目前車站主體已完工，進駐的客運正在裝潢自己的服務台、辦公室，九月底、十月初啟用的期程不變。

市議員劉熒隆表示，尊重原設計的想但在視覺上，因為背景是柱狀序列呈現，加上字體也是類似情形所以現況看起來整個「龍潭轉運站」五個字就不夠明顯且略感單薄，希望設計單位能運用不同的字體設計以及用其他的色彩概念，突顯「龍潭轉運站」五個字。

劉熒隆說，龍潭轉運站在大昌路二段，離國3龍潭交流道不到三百公尺，地方上寄厚望能帶動打造交通與觀光雙核心，不僅是龍潭在地交通發展的重要里程碑，更是推動地方觀光產業升級的關鍵契機。

劉熒隆指出，按市府規畫，轉運站納入7條國道客運與14條市區公車路線，除了對接新北捷運永寧站，更涵蓋高鐵及機場捷運的接駁服務，大幅提升鄉親通勤與對外交通的便利性。第二階段更將透過「桃小巴」完善在地景點串聯。

劉熒隆強調，轉運站不能只是單純的轉乘樞紐，更要發揮觀光策展與在地資訊服務的功能。未來將持續監督市府完善周邊配套，讓轉運站成為展現龍潭在地特色、帶動整體經濟與觀光效益的新地標。