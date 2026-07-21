時力轟竹縣鳳山溪水質保護區牛步 促加速公告與資訊公開

時代力量新竹縣黨部今天在新竹縣政府前召開「牛步到何時？鳳山溪保護區一拖再拖、一縮再縮」記者會，批評鳳山溪自來水水質水量保護區歷經12年仍未公告，範圍更從2014年規畫的201.5平方公里，縮減至2024年的84.4平方公里、2025年送審版71平方公里，時力提出四大訴求，要求新竹縣府、台水公司等積極面對。新竹縣長楊文科回應，鳳山溪汙染事件發生後，縣府立即勒令兩家涉案工廠停工遷離，並跨局處聯合稽查，同時持續推動鳳山溪水質水量保護區畫設。另也向中央爭取石門水庫引水至寶山水庫工程，盼提升供水穩定與水質安全，降低對鳳山溪水源的依賴。

時力黨主席王婉諭質疑，鳳山溪水源保護區歷經12年仍未公告，要求新竹縣府說明汙染風險管理、20家工廠判定結果及取水口檢討進度，台水也應公開送審進度與水利署要求修正內容。她強調，縣府與台水不應互相卸責，民眾最關心的是飲用水是否安全。

時代力量提出四項訴求，包括公開20家工廠判定結果、取水口檢討進度、歷次保護區範圍及相關會議，建立可檢視的飲水風險地圖。公開GIS圖資，並要求台水說明送審進度及水利署退修內容。時代力量表示，將持續追蹤縣府與台水回應，若未改善，不排除展開第二波監督行動。

竹北市民代表參選人許育綸指出，目前仍有20家工廠待進一步調查，縣府迄今未公布最終判定結果，外界無從得知哪些已排除、哪些須管制。竹北東區縣議員參選人張育慈質疑，鳳山溪水源水質水量保護區一年內再縮減13.4平方公里，未說明是否涉及工廠、畜牧場等潛在汙染源。

竹北西區縣議員參選人李雅芬認為，水源保護應從源頭管理，而非仰賴緊急停水應變；小民參政歐巴桑聯盟竹北市民代表參選人洪瑞瑾呼籲公開汙染通報、供水及校園應變機制；無黨籍竹東五峰縣議員參選人林裙靜則批評，審計部早已提醒檢討取水口位置，縣府卻遲未提出具體改善成果。

楊文科則於今早縣政會報表示，2023年鳳山溪汙染事件發生後，縣府第一時間勒令兩家涉案工廠停工並遷離，跨局處聯合稽查，改善取水口周邊水質。縣府後續推動鳳山溪水質水量保護區畫設，相關作業仍持續進行中。

楊文科指出，他曾向時任總統蔡英文爭取推動石門水庫引水至寶山水庫工程，希望引水經關西後直接供應淨水廠，提升供水穩定與水質安全，降低對鳳山溪水源的依賴。縣府已完成多項改善措施。

時力提出四大訴求，要求新竹縣府、台水公司等積極面對。記者郭政芬／攝影