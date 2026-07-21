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培養正當休閒運動風氣 竹市警舉辦青春專案「羽球體驗營」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市警察局於7月18日舉辦青春專案「羽球體驗營」，並由新竹市衛生局、新竹市體育會羽球委員會共同協辦，邀集竹市40名國、高中學生熱情參與。圖／新竹市警察局提供
新竹市警察局於7月18日舉辦青春專案「羽球體驗營」，並由新竹市衛生局、新竹市體育會羽球委員會共同協辦，邀集竹市40名國、高中學生熱情參與。圖／新竹市警察局提供

為充實青少年暑期生活，培養正當休閒運動風氣，新竹市警察局於7月18日舉辦青春專案「羽球體驗營」，並由新竹市衛生局、新竹市體育會羽球委員會共同協辦，邀集竹市40名國、高中學生熱情參與，希望透過羽球運動、手作創作及犯罪預防宣導，讓青少年在暑假期間培養健康興趣，遠離犯罪誘惑，渡過充實且有意義的假期。

警方指出，本次活動課程內容豐富多元，上午由專業羽球教練指導學員學習羽球握拍、揮拍技巧、步法移動及基礎擊球等課程，讓學員建立正確運動觀念與基本技巧；中午安排羽球編織小吊飾手作課程，讓學生運用創意完成專屬作品，在動靜交融中培養專注力與美感；下午則進行分組競賽，讓學員學會比賽規則及競技友誼交流，享受羽球運動的樂趣。

新竹市體育會羽球委員會總幹事許鈺敏說，每一次的揮拍都是勇於挑戰自我的開始，每一次精準的擊球，都代表著專注、努力與堅持的成果。希望透過羽球運動，不僅提升青少年的體能與球技，更培養永不放棄、互相尊重及團隊合作的運動家精神，讓運動成為陪伴青少年健康成長的重要力量。

警察局長陳源輝表示，青春專案期間特別規畫辦理「羽球體驗營」活動，透過運動體驗、藝術創作等多元課程，引導青少年培養正當休閒興趣、充實暑期生活，同時將反毒、防詐、婦幼安全及交通安全等犯罪預防觀念融入活動內容，讓學員在輕鬆愉快的學習氛圍中，建立正確法治觀念與自我保護意識，提升犯罪預防知能。未來，青春專案將持續結合各界資源，規劃多元且富教育意義的活動，透過寓教於樂的方式陪伴青少年健康成長，營造安全、健康、友善的暑期環境。

新竹市警察局於7月18日舉辦青春專案「羽球體驗營」，並由新竹市衛生局、新竹市體育會羽球委員會共同協辦，邀集竹市40名國、高中學生熱情參與。圖／新竹市警察局提供
新竹市警察局於7月18日舉辦青春專案「羽球體驗營」，並由新竹市衛生局、新竹市體育會羽球委員會共同協辦，邀集竹市40名國、高中學生熱情參與。圖／新竹市警察局提供

新竹市警察局於7月18日舉辦青春專案「羽球體驗營」，並由新竹市衛生局、新竹市體育會羽球委員會共同協辦，邀集竹市40名國、高中學生熱情參與。圖／新竹市警察局提供
新竹市警察局於7月18日舉辦青春專案「羽球體驗營」，並由新竹市衛生局、新竹市體育會羽球委員會共同協辦，邀集竹市40名國、高中學生熱情參與。圖／新竹市警察局提供

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