新竹熱門景點淪廢墟？他PO荒涼現況照 網友震驚喊可惜

位於新竹縣橫山鄉的合興車站，曾因「愛情車站」名號及濃厚的鐵道懷舊氛圍，成為不少民眾到內灣旅遊時的必訪景點。然而，近日有網友貼出車站現況，只見周圍雜草蔓生、景觀明顯變得冷清，引發大批網友熱議，也勾起不少人對昔日榮景的回憶。

一名網友近日在Threads貼出多張合興車站現況照片，只見周遭雜草蔓延、顯得有些荒涼，與過往遊客絡繹不絕的景象形成強烈對比。他驚訝寫下：「變成這樣有嚇到，合興車站怎麼了？」

貼文曝光後，不少曾造訪過的網友紛紛留言感嘆，「哇噻！才一年左右就變荒廢了！我去年4月去時還好好的…」、「十幾年前還是熱門景點欸」、「小孩小時候有帶他們去過，當時是很棒的景點，還拍了好多照片，好可惜」，還有人開玩笑說，「再過幾個月就可以去拍廢墟探險了」、「看來新竹不僅僅只是美食沙漠」。

另外，也有知情網友指出，園區內4棟建築物因沒有使用執照，加上申請執照不易，因此無法出租給有意願經營的單位使用；也有網友對觀光發展提出看法，表示「希望未來的縣長能把這塊復育起來」、「小時候這裡多熱鬧，而且現在能免費走走晃晃的點很少了，就算整修後需要一點入場費、清潔費，我都覺得合理」。

去年10月本站曾報導，新竹縣府2019年向台鐵承租合興車站站區，委由九讚頭文化協會經營，並投入上千萬元整建，作為竹縣旅遊服務中心。不過，因站區內4棟建物沒有使用執照，遭監察院糾正，台鐵隨後終止OT案。縣府評估請照困難及整體效益後，決定不再續租，站區已交還台鐵自行活化。合興車站是內灣支線唯一的折返式車站，也因企業家曾春兆年少時「追火車追到老婆」的真實故事，而有「愛情車站」美名，後續如何活化發展，仍備受地方關注。