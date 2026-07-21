學校200公尺內禁設 桃園納管德州撲克營業場所

近年德州撲克營業場所逐漸增加，桃園市經發局為防堵業者假借休閒娛樂名義經營賭博，近日公告「提供德州撲克桌具供民眾使用之營業場所」比照麻將營業場所納入管理，除須符合建築物使用類組規定，學校周邊兩百公尺內也不得設置，違者最高開罰卅萬元。

經發局表示，市府自去年起針對易涉賭博性質的麻將營業場所建立管理機制，透過建築物使用類組認定及兒少保護相關規範，加強場所設置管理。考量近年德州撲克營業場所持續增加，且具有提供桌具供不特定民眾使用及易涉賭博等特性，因此比照麻將營業場所一併納管。

桃市府今年七月六日公告，凡於桃園市公眾得出入的營業場所提供德州撲克桌具供民眾使用者，建築物使用類組將依內政部國土管理署函釋認定為D1組「供低密度使用人口運動休閒之場所」。

此外，依兒童及少年福利與權益保障法規定，該類場所不得設置於幼兒園、國民中小學及高中職等學校周邊兩百公尺範圍內，透過建築管理及營業場所設置規範雙重把關，提高設立門檻。

經發局商業輔導科長周智業提醒，依建築法規定，建築物應依核准使用類組使用，若未經核准擅自變更使用，可處六萬元以上、卅萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦相關手續；若屆期仍未改善，得按次處罰並停止使用。未來將持續結合跨局處聯合稽查機制，維護校園周邊及社區生活安全。