大學教授持刀殺死連襟 音樂教室公告延後恢復營業

新竹市林姓教授砍死連襟案引發社會關注，音樂教室原訂將暫停營業至7月24日。該教室今天發文表示，為保護出入者安全須重新裝修，重新開張日期將另行公告。

國立陽明交通大學林姓教授日前在新竹市某音樂教室持藍波刀砍殺連襟、紀姓店長致死，警方依法使用警械制止，並奪下林男手中的藍波刀、逮捕送醫。警消到場時，紀男已失去生命跡象，將遺體送至新竹市生命紀念園區。

這間音樂教室今天在臉書（Facebook）發文表示，因事故發生導致教室遭到部分破壞，為保護員工師生及出入者的安全，必須重新裝修，因此無法在7月24日前完工，重新開張日期將另行公告。

警方表示，當天林男遭員警開槍制止，意識清楚，由於目前仍在醫院治療，尚無法製作筆錄，後續將釐清行凶動機。